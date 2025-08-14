Slušaj vest

Visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, Krsto Vujić (47), zvani Terminator, koji je juče uhapšen u Švajcarskoj navodno je jedan od najbližih saradnika odbeglog Igora Vukotića i na poternici je bio pet godina zbog ubistva Šćepana Roganovića (35) u Herceg Novom.

- Krsto Vujić mi je rekao da su Roganovići pokušali da ga ubiju i da će uložiti sve što ima da ih makne - rekao je optuženi pripadnik Vukotićeve kriminalne grupe koji je postao svedok saradnik i ispričao sve što zna o ubistvu Roganovića, u kom je, prema sopstvenom priznanju, bio pomagač.

Vujić je inače od ranije poznat javnosti jer je tri puta preživeo pokušaje atentata.

Ubijeni Šćepan Roganović Foto: Dan, Printscreen CdM

Prvi put 2016, u eksploziji bombe postavljene pod njegov parkirani automobil, u trenutku kada je sa tada trogodišnjim sinom pokušao da uđe u automobil, aktivirana je paklena naprava i Terminator i njegov sin su ranjeni.

Godinu dana kasnije, takođe u Meljinama na njega je napadač otvorio vatru sa motora u pokretu. Vujić tada nije povređen, a napadač je pobegao.

Istraga u Hrvatskoj: Lažna dokumenta Hrvatski mediji objavili su ranije, tokom istrage protiv policijskog službenika, da je škaljarac Krsto Vujić jedan od kriminalaca koji je imao falsifikovana hrvatska dokumenta. Tada je objavljeno da ih je dobio u septembru 2018. na ime Gordan Kelebude.

- I naredne godine, bio je meta napada. U septembru 2018. preživeo je treći pokušaj ubistva. Tada je ranjen dok je u porodičnoj kući u Meljinama bio u društvu majke, supruge i dvoje maloletne dece. Istražitelji su tada sumnjali da je na njega pucano iz snajpera. Pogođen je u butinu, ali nije bio životno ugrožen - podseća sagovornik Kurira.

Prema navodima crnogorskih medija, poslednji put je u toj državi i rodnom Herceg Novom viđen u vreme ubistva Šćepana Roganovića 13. februara 2020.

- Sumnja se da je posle zločina, ili samo dan posle ubistva napustio Crnu Goru - navodili su mediji.

Inače, Vujić se sa Igorom Vukotićem tereti da je organizovao i naručio ubistvo Roganovića i od te likvidacije do hapšenja u Švajcarskoj o njemu se ništa nije znalo.

Šćepan Roganović, koji je bio blizak kavačkom klanu, pogođen je hicima iz vatrenog oružja u trenutku kada je krenuo da silazi stepeništem koje od Kanli kule vodi ka gradu. Inače, on je bio treća žrtva iz porodice Roganović od početka sukoba crnogorskih kriminalnih klanova. Njegov otac Niko (66) ubijen je u noći 26. jula 2017. godine.

Mesto zločina Foto: Printscreen YouTube, Youtube prtscr / Novi Novi

Tri meseca pre tog ubistva, teško je ranjen njegov mlađi sin i brat ubijenog Šćepana - Duško koji je ostao je bez obe noge u podmetnutnoj eksploziji 26. aprila 2017. Brat od strica braće Roganović, Vladimir Roganović (31), ubijen je 21. decembra 2018. u Beču.

Svedok saradnik u postupku za ubistvo Šćepana Roganovića, kako su prenosili crnogorski mediji, direktno je učestvovao u pripremi, likvidaciji ali i sklanjanju dokaza posle ubistva u Herceg Novom.

Opisao je da je direktnog izvršioca Milija Bajramovića, koji je u bekstvu i Vujića, posle zločina prevezao u iznajmljeni stan. Sutradan je, kako je naveo sa njima učestvovao u sklanjanju dokaza.

Ranio sam sebe pa uhapšen U junu 2018. godine, hercegnovska policija je uhapsila Krstu Vujića zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Kako je tada saopšteno iz Uprave policije, on se 1. juna te godine, u stanu, prilikom rukovanja pištoljem za koji nije imao dozvolu, ranio u desnu ruku, zbog čega je morao da zatraži medicinsku pomoć. - Sumnja se da je Krsto Vujić navedenog dana sam sebe povrijedio iz vatrenog oružja i da je, da bi prikrio ovaj događaj, angažovao P.V. (44) iz Herceg Novog da preuzme pištolj i da ga sakrije. P.V. je to iučinio i pištolj sakrio u Meljinama - saopšteno je tada iz Upravi policije.

- Otišao sam u Morinj do barke i sa meni nepoznatom osobom koja je nosila kabanicu sa kapuljačom na glavi došao do Zelenike gde smo pokupili Milija i Krsta Vujića. Mili je nosio kofer sive boje, a Vujić putnu torbu u kojoj su se nalazile kacige i nekoliko kesa sa dokaznim materijalom koji su izbacivali po moru. Bile su još tri četiri kese van kofera koje su takođe bacali u more. Mili nije bacio svoj kofer u more. Dolaskom u Morinj, u mjesto Kostanica, sačekao ih je zeleni Fiat Punto bosanskih registarskih tablica - navodno je citiran deo iskaza u optužnici.

- Dolaskom u mjesto Grahovo video sam da je punta kontrolisala policija, ali unutra nisam video Vujića i ne zna gde se u tom trenutku Vujić nalazio pa je pretpostavka da ga je još neko vozio - rekao je navodno svedok saradnik.

Vujiću se tada izgubio svaki trag.