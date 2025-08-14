Slušaj vest

Tri osobe zadobile su teške telesne povrede u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na Zrenjaninskom putu u Beogradu

Nesreća se dogodila oko 20 časova na Zrenjaninskom putu u Borči u Beogradu kada su se sudarili kombi i automobil marke "fijat punto". 

Fotografije saobraćajne nesreće u Borči Foto: screenshot IG/192_rs

- Kombi je levim točkom bio na uzvišenju, betonu koji razdvaja dugačku ulicu Zrenjaninski put, između dve suprotne kolovozne trake, navodno hteo je da skrene. Vozač kombija dodao je gas i bukvalno preleteo u suprotan smer. Direktno se zakucao u automobil marke "fijat punto" - kaže očevidac nesreće i dodaje:

- Došlo je do silovitog udarca. Automobil " fijat punto" bio je razvaljen, smrskan, a delovi vozila bili su svuda po putu. Pozvana je policija i Hitna pomoć koja odmah nije mogla da pruži pomoćč svim povređenima u vozilo, s obzirom da je vozač "punta" bio zaglavljen, pa su vatrogasci-spasioci morali da seku lim kako bi došli do povređenog. 

Sanitetom Hitne pomoći povređeni su prevezeni u Urgentni centar u beogradu gde su im konstatovane teške telesne povrede. Uviđaj je trajao sat vremena, a za to vreme saobraćaj na toj deonici bio je usporen. Istraga povodom saobraćajane nesreće je i dalje u toku. 

WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.04 PM (2).jpeg
hitnanova1.jpg
ibarska.jpg
hitna-pomoc.jpg