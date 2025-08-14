Slušaj vest

Iz kuće u Boliviji u kojoj su pronađena tela Miljana Đekića (38) iz Niša, Dejanča Lazarevskog (47) iz Strumice i trećeg muškarca koji nije identifikovan, ali mu je, prema nezvaničnim informacijama, nadimak Mali Kosta, pre pronalska tela zamotanih u crne najlon džakove, komšije su čule glasnu muziku i jezive krike!

Kako prenose mediji, upravo zbog neobičnih zvukova iz kuće u Santa Kruzu koja se inače iznajmljuje, komšije su pozvale policiju.

- Te večeri, negde oko 23 sata čula se glasna muzika, a potom i vriska, krici. Posle nekog vremena, sve je utihnulo. Pozvali smo policiju, koja je brzo stigla, ali je ubrzo cela kuća ograđena trakom. Pripadnici specijalnih snaga policije iz nje su izašli tek rano ujutru i izneli tri tela - ispričali su meštani dela Santa Kruza u kom su u vili pronađena tela.

Kako su naveli, vila u kojoj su tela pronađena se iznajmljivala i muškarci u njoj nisu dugo boravili.

Kuća u kojoj su mučeni Foto: Screenshot

Bolivijska policija koja sprovodi istragu likvidacije trojice muškaraca u Santa Kruzu, potvrdila je da je reč o stranim državljanima i da su kod njih pronađena određena dokumenta, ali da se još uvek zvanično proverava identitet. Tužilac koji vodi istragu potvrdio je da su odmah uhapšene četiri osobe, ali da će naknadno biti utvrđeno da li i koju ulogu imaju u zločinu.

- Forenzički izveštaj otkriva da su žrtve pretrpele jezivo mučenje i kasapljenje pre nego što su ubijene. Prema prvim informacija, posle zverskog mučenja, jednom muškarcu je isplaljen hitac u slepoočnicu, drugi je imao dve rane od pištolja u potiljku a treći najverovatnije umro pre pucnjave, od udaraca u glavu i imao je prelom lobanje - prenose bolivijski mediji.

Trojicu mrtvih muškaraca, egzekutori su potom, kako navode, upakovali u plasitčne džakove i oblepili ih selotejp trakom.

- Tela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin - navode oni.

Tela pronađena u džakovima Foto: Screenshot

Policija je posle uviđaja koji je trajao satima zapečatila kuću i specijalci obezbeđuju područje.

U okviru istrage, uhapšena su tri bolivijska državljanina i motiv zločina se još uvek utvrđuje ali bolivijski istražitelji veruju da je sukob oko trgovine kokainom.

Inače u rodnom gradu Miljana Đekića, zvanog Hitri, svi su šokirani informacijom da je on ubijen u Boliviji.

- Svi već godinama znamo čime se bavio, to je bila javna tajna. Međutim, iznenađeni smo da je ubijen, jer je bio izuzetno oprezan i vodio je računa o svakom detalju. Ovde u Nišu imao je stan u novoj zgradi u kojoj su stanove kupili i neki drugi ljudi iz podzemlja, navodno da bi prali novac - kaže sagovornik Kurira.

On dodaje da je Dejanča Lazarevski iz Strumice u Nišu bio poznat po nadimku Makedonac, a da se priča da je treća žrtva izvesni Mali Kosta.

- Ovde niko ne veruje da su ih ubili Bolivijci. U podzemlju se govori da je likvidacija Miljana naručena odavde, iz Srbije ili Crne Gore a da su možda Bolivijci bili izvršioci ili pomagači - dodaje on.

Kako je Kurir pisao ranije, veliki broj Srba i Crnogoraca, prema izveštajima svetskih policija ujedinio se u takozvani "balkanski kartel" koji je postao jedan od najmoćnijih kada je šverc kokaina u pitanju.