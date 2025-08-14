Slušaj vest

Budvanska policija uhapsila je nevenčane supružnike, srpske državljane D. N.(39) i P. S. (40) iz Rume za koje se sumnja da su opljačkali stan u naselju Lazi, iz koga su odneli više hiljada evra, zlatni nakit, satove i ostale dragocenosti.

Kako je za Vijesti potvrđeno iz Uprave policije, na teret im se stavlja krivično delo teška krađa i uz krivičnu prijavu privedeni su kotorskom tužiocu, koji je nakon saslušanja odredio zadržvanje do 72 sata, nakon čega će biti privedeni sudiji za istragu.

- Njih dvoje su sa lažnim pasošima na kojima su bila italijanska imena iznajmili rent a kar vozilo. U naselju Lazi upali su u stan kroz prozor kupatila na prizemlju manje zgrade, iskoristivši to što nikoga nije bilo. Izvršili su premetačinu i odneli novac, nakin, satove - potvrđeno je za Vijesti.

Policija je , posle prijave pljačke pregledala snimke sa video nadzora obližnjih zgrada, nakon čega je preko iznajmljenog automobila uspela da uđe u trag i uhapsi par iz Srbije.