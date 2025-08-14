Nemile scene odigrale su se sinoć u Pešačkoj zoni u Prokuplju
STRAVA U PROKUPLJU! FRANCUSKI BULDOG NAPAO DETE (9): Mališanu povređeno oko, hitno prebačen u UKC Niš!
Sinoć pre ponoći u Pešačkoj zoni u Prokuplju, vlasnički pas je napao devetogodišnje dete.
Ono je šetalo sa majkom, te je htelo da se poigra sa psom, ali je francuski buldog dok su se igrali ogrebao mališana za oko, te mu naneo povrede.
Na lice mesta bili su Hitna pomoć, kao i policija, a kako nam je potvrđeno i u Osnovnom tužilaštvu u Prokuplju, slučaj je i njima prijavljen.
Saznali smo da je nakon što je dete primljeno u prokupačku Opštu bolnicu, prebačeno na dalje lečenej u niški Univerzitetsko klinički centar.
