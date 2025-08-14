Slušaj vest

Sinoć pre ponoći u Pešačkoj zoni u Prokuplju, vlasnički pas je napao devetogodišnje dete.

Ono je šetalo sa majkom, te je htelo da se poigra sa psom, ali je francuski buldog dok su se igrali ogrebao mališana za oko, te mu naneo povrede.

Na lice mesta bili su Hitna pomoć, kao i policija, a kako nam je potvrđeno i u Osnovnom tužilaštvu u Prokuplju, slučaj je i njima prijavljen.