Slušaj vest

Vozač džipa marke BMW juče popodne izgubio je kontrolu nad vozilom, i to u trenutku dok je preticao kolonu. Kako ne bi udario u drvo naglo je skrenuo i uleteo u dvorište, tačnije probio je deo ograde.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 17 časova u Ulici Svetog Nikole u Žablju kod Novog Sada. Iako su prizori sa mesta nesreće bili jezivi, nekim čudom niko nije povređen.

Izbegao da se direktno zakuca u drvo

- Vozač BMW je pre nesreće, kako neki meštani pričaju, divljao za volanom i nije poštovao saobraćajne znake. Dodao je gas i pokušao da pretiče kolonu vozila. U tom trenutku, usled neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad džipom i uspeo je da se ne zakuca u drvo koje je bilo pored puta, ali ga je skupoceni džip zaneo i svom silinom je udario u ogradu pored puta i bukvalno se popeo zadnjim točkovima na ogradu - pričaju očevici i dodaju:

- Nekoliko minuta niko im nije prilazio. Delovalo je jezivo. Kad su probili džipom ogradu, baš je puko, kao neka detonacija. Ubrzo su neki ljudi prišli i, kako sam čuo od brata, u džipu su bila dva momka, koja su maltene iz vozila izašla nasmejana. Verovatno srećna što nisu poginula usled lude vožnje.

Izbegnuta je velika tragedija, s obzirom da niko od ukućana nije bio u tom delu dvorišta, pa nisu povređeni, navode očevici.

Vlasnici kuće u šoku

- Strašno je! Zamislite sedite kući, došli ste sa posla, pijete kafu i neko vam uleti u dvorište kuće. Ljudi su van sebe, poznajem ih, porodični i normalni ljudi. Užas - kaže sagovornik i dodaje:

- Šteta koju su napravili momci je velika. Automobil koji su vozili košta nekoliko desetina hiljada evra i pitanje je nakon udesa koje kvarove ima. Komšijina ograda je jednim delom metalna, dok je pri dnu betonska, treba i to popraviti. Ali na kraju krajeva bitno da niko nije nastradao.