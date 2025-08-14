Hronika
UPAO U KAFIĆ I POČEO DA PRETI PIŠTOLJEM! Drama u Čačku, gosti preplašeni: Bilo je jezivo!
Prava drama odigrala se na gradskoj plaži u Čačku, kada je mladić naočigled velikog broja prolaznika i gostiju upao u kafić i počeo da maše pištoljem i razbija inventar lokala.
- Bilo je jezivo. Upao je u kafić i počeo da preti pištoljem. Mi smo se svi uplašili i počeli smo panično da bežimo. On je ostao da preti, ne znamo šta je posle sa njim bilo i ko ga je savladao, kaže za RINU jedan od očevidaca.
Prema nezvinčnim informacijama napadač jeod ranije poznati policiji. I u gradu je poznati kao “problematičan” momak sa kriminalnim dosijeom.
Povodom ovog incidenta još uvek se sa zvaničnim informacijama nije oglašavao MUP.
(Kurir.rs/RINA)
