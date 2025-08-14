Ćuprijska policija je po nalogu tužilaštva uhapsila muškarca, za koga se sumnja, da je pre dva dana bacio zapaljivu tečnost na kuću tužioca
Policija
UHAPŠEN PRIOMAN IZ ĆUPRIJE ZBOG NAPADA NA KUĆU TUŽIOCA: Zapaljivom tečnošću polio kapiju, tereti se za izazivanje opšte opasnosti
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za sprečavanje kriminalističke policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapisli su A. S. (51) iz Ćuprije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
Kao što se sumnja, on je u noći 12. avgusta bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu.
A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
