Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za sprečavanje kriminalističke policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapisli su A. S. (51) iz Ćuprije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kao što se sumnja, on je u noći 12. avgusta bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

