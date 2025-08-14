Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za sprečavanje kriminalističke policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapisli su A. S. (51) iz Ćuprije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kao što se sumnja, on je u noći 12. avgusta bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu.