Ivan Milačić (33), kako se sumnja, pripadnik škaljarskog klana, ubijen je pre skoro mesec dana u brutalnoj likvidaciji naočigled supruge i prijatelja, inače bezbedonosno interesantnih lica u jednom lokalu u Pogorici. Sestra ubijenog škaljarca sada se oglasila na društvenim mrežama gde je objavila njegovu fotografiju uz poruku. 

Egzekucija Ivana Milačića, podsetimo, dogodila se 19. jula, pola sata pre ponoći u kafiću "Taormina" u Ulici Svetozara Markovića u Pogorici.

Sestra objavila fotografiju Ivana Milačića sa porukom Foto: Screenshot

Sijaj zvezdo moja

Sestra likvidiranog Podgoričanina, kako smo već napomenuli, objavila je njegovu fotografiju na kojoj nasmejano pozira na nekom veselju. "Sijaj zvezdo moja, da te noću tražim i popričam sa tobom" - piše u opisu slike, dok na samoj fotografiji piše "Od kad te nema, nema ni pola mene. Volim te". Ispod ove objave prijatelji i rođaci uputili su joj brojne reči podrške koju su doživeli nakon egzekucije. 

Crnogorski istražitelji nakon likvidacije, podsetimo, saopštili su da je kobne večeri u društvu Ivana Milačića pored prijatelja bila i njegova supruga koje je gledala kako maskirani napadač ispaljuje kišu metaka u njenog muža. Napadač, obučen u duksericu sa kapuljačom ispod koje je imao kačket, navodno pre nego što je izvršio egzekuciju nekoliko puta obilazio je lokal i vrebao priliku kada je najbolje da izvrši zadatak. Sumnja se da ga je "škaljarac" video, ustao sa stolice i krenuo ka njemu, ali je u tom trenutku egzektor ispalio čitav rafal u njega i pobegao. 

Uviđaj nakon egzekucije Ivana Milačića u Podgorici Foto: Printscreen/RTCG, Teodora Orlandić

Skočio sa balkona i pobegao policiji

Osumnjičeni Nikola Petković (25) dva dana nakon ubistva uhapšen je u Sutomoru gde se ponašao kao turista. Prema navodima crnogorskih medija, nadzorne kamere snimile su osumnjičenog i egzekuciju, pa su istražitelji u kratkom roku uspeli da identifikuju osumnjičeno lice. Egzekutor Nikola Petrović je prvobitno, posle izvršenja ubistva, bio lociran u Ulcinju, gde je stigao veliki broj policijskih snaga. Navodno, osumnjičeni  Petrović je tada uspeo da pobegne policiji u Ulcinju i to skokom sa balkona. Te večeri u ulcinjskom naselju Pinjes, iznad Male plaže, kako je utvrđeno dosadašnjom istragom, osumnjičeni je sa nekoliko lica navodno, bio u kući dok je trajala filmska potera dok ga je jurilo više od 50 policajaca. Tada je uspeo da pobegne, ali je sutradan uhapšen u Sutomoru.

Hapšenje osumnjičenog Nikola Petrović Foto: Privatna Arhiva, Uprava policije Crne Gore

Žrtva rata klanova

Podgoričanin Ivan Milačić koji je brutalno ubijen u kafiću, kako navode crnogorski istražitelj, nesumnjivo je žrtva rata kotorskih klanova koji traje od decembra 2014. nakon nestanka velikog tovara kokaina iz jednog stana u Valensiji. Do tada jedinstveni klan iz Kotora podelio se, podsetimo, na dva klana - kavački i škaljarski. Prvo ubistvo u ratu do istrebljenja dogodilo se u februaru 2015, a do sada rat je odneo više od 80 žrtava. Samo te nedelje u julu pored Milačića ubijena su i dvojica "kavčana", Filip Knežević i Igor Nedović.

Crnogorski istražitelji i dalje rade na rasvetljavanju zločina u podgoričkom lokalu u kom je ubijen Ivan Milačić, koji je dovodi da je bio u kriminalnoj grupi Alana Kožara, koji je likvidran pre tri godine na Krfu.

