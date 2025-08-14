Slušaj vest

U nastavku akcije na suzbijanju korupcije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su D. N. (64), bivšeg vlasnika privatne visokoškolske ustanove iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti, i N. R. (58), vlasnika jedne preduzetničke radnje iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo u pomaganju.

Sumnja se da je D. N., od 2018. do 2024. godine, sa računa visokoškolske ustanove podigao oko 2.843.465 dinara koje je u knjigovodstvu opravdao sačinjavanjem fiktivnih naloga za službena putovanja za sebe i 17 zaposlenih u toj ustanovi, kao i sa dve fakture preduzetničke radnje iz Vranja. Kako se sumnja, on je platnom karticom visokoškolske ustanove izvršio plaćanja u iznosu od 851.851 dinar koji je iskoristio za lične potrebe.

Na ovaj način D. N. je, kako se sumnja, protivpravno prisvojio oko 3.695.316 dinara, oštetivši visokoškolsku ustanovu za isti iznos.

N. R. je, kako se sumnja, po nalogu D. N., ispostavio visokoškolskoj ustanovi dve fakture u ukupnom iznosu od 1.389.000 dinara o navodnim radovima koji nisu izvedeni od strane ove preduzetničke radnje, a koje je D. N. iskoristio za podizanje novca sa računa visokoškolske ustanove koji je prisvojio za sebe.

D. N. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok je N. R., uz krivičnu prijavu, sproveden Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, nastavljaju dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.