Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. M. (45) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

On se sumnjiči da je u julu ove godine, u Beogradu, ukrao automobil „BMW X4“ koji su policijski službenici pronašli.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir.rs

