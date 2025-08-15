Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
HAPŠENJE U BEOGRADU ZBOG TEŠKE KRAĐE: Policija stavila lisice na ruke muškarcu (45) zbog sumnje da je ukrao "BMW X4"
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su N. M. (45) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.
On se sumnjiči da je u julu ove godine, u Beogradu, ukrao automobil „BMW X4“ koji su policijski službenici pronašli.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće priveden u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs
