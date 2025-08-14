Slušaj vest

Treća žrtva ubistva u Boliviji, kako Kurir nezvanično saznaje, identifikovana je kao Vanja Milošević, državljanin Srbije.

Kako saznajemo, on kod sebe nije ima lična dokumenta, te je njegov identitet utvrđen naknadno, na osnovu otiska prsta.

Osim Miloševića, u Santa Kruzu u Boliviji ubijeni su i Miljan Đekić (38) iz Niša i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice.

Bolivijska policija njihova izmasakrirana tela, podsetimo, peonašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici.

- Zatečena su tri tela, uvijena u crne najlonske džakove, koja su najverovatnije bila pripremljena za transport na drugu lokaciju - rekli su izvori iz istrage.

- Tela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin - navode oni.

Tela pronađena u džakovima Foto: Screenshot

Policija je uhapsila četvoricu osumnjičenih za umešanost u zločin i oni su se danas branili ćutanjem.

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narko klanova, odnosno da je motiv surove likvidacije kokain.

Poznanici šokirani informacijama o ubistvu

Inače u rodnom gradu Miljana Đekića, zvanog Hitri, svi su šokirani informacijom da je on ubijen u Boliviji.

- Svi već godinama znamo čime se bavio, to je bila javna tajna. Međutim, iznenađeni smo da je ubijen, jer je bio izuzetno oprezan i vodio je računa o svakom detalju. Ovde u Nišu imao je stan u novoj zgradi u kojoj su stanove kupili i neki drugi ljudi iz podzemlja, navodno da bi prali novac - kaže sagovornik Kurira.

Kuća u kojoj su mučeni Foto: Screenshot

On dodaje da je Dejanča Lazarevski iz Strumice u Nišu bio poznat po nadimku Makedonac, a da se priča da je treća žrtva izvesni Mali Kosta.

- Ovde niko ne veruje da su ih ubili Bolivijci. U podzemlju se govori da je likvidacija Miljana naručena odavde, iz Srbije ili Crne Gore a da su možda Bolivijci bili izvršioci ili pomagači - dodaje on.

Kako je Kurir pisao ranije, veliki broj Srba i Crnogoraca, prema izveštajima svetskih policija ujedinio se u takozvani "balkanski kartel" koji je postao jedan od najmoćnijih kada je šverc kokaina u pitanju.