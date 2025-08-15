Slušaj vest

Na gašenju požara koji je zahvatio područje sela Sibnica i Rekovac zapadno od Jagodine, juče su bila angažovana dva helikoptera MUP-a Srbije – Super Puma i H145.

Do 17 časova, posade su izbacile 32 tone vode, neumorno gaseći vatru i štiteći ljude, imovinu i prirodu.

Brzo, precizno, uvek spremni – naši helikopteri lete gde je pomoć najpotrebnija.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoDali sve od sebe, pa iscrpljeni pali na asfalt: Potresna fotografija grčkih vatrogasaca postala viralna
Vatrogasci u Grčkoj
InfoBizI 300 KOZA U BORBI PROTIV POŽARA! Pilot projekat "vatrogasno stado" smanjilo broj požara u ovoj zemlji
2024-12-26 13_04_26-Window.png
Crna Gora(UŽIVO) "DESETORICA POKUŠALA DA PODMETNU POŽAR": Hitno se oglasila policija, otkrivena istina o maskiranim osobama u Crnoj Gori! (FOTO/VIDEO)
cg požari.jpg
Crna GoraBESANA NOĆ U CRNOJ GORI! Branili kuće i crkvu u Piperima, isplivao snimak kako je počeo požar: Danas Dan žalosti (VIDEO)
crna gora.jpg