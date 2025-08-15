Do 17 časova, posade su izbacile 32 tone vode, neumorno gaseći vatru i štiteći ljude, imovinu i prirodu.
sibnica i rekovac
DVA HELIKOPTERA MUP-A SRBIJE ANGAŽOVANA NA GAŠENJU POŽARA: Brzo, precizno, uvek spremni – naši helikopteri lete gde je pomoć najpotrebnija (VIDEO)
Slušaj vest
Na gašenju požara koji je zahvatio područje sela Sibnica i Rekovac zapadno od Jagodine, juče su bila angažovana dva helikoptera MUP-a Srbije – Super Puma i H145.
Do 17 časova, posade su izbacile 32 tone vode, neumorno gaseći vatru i štiteći ljude, imovinu i prirodu.
Brzo, precizno, uvek spremni – naši helikopteri lete gde je pomoć najpotrebnija.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši