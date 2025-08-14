Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog Milana J. (29) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti.

- Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12.8.2025. godine oko 19 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba "Tamiš" upravljao motornim skuterom za vodu, te je razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo desetoro oštećenih, maloletnih lica uzrasta od šest do 15 godina života, koji su zadobili lake telesne povrede - navodi se u saopštenju.

Osumnjičeni se tereti i da je nakon toga pokušao da liši života trenera kluba, oštećenog N.M. (42) iz Pančeva, tako što je u više navrata velikom brzinom upravljao skuterom prema oštećenom koji se najpre nalazio na gumenoj dasci, a nakon obaranja sa daske i u vodi, pri čemu je oštećeni od zadatih udaraca zadobio lake telesne povrede.

Nakon što je javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Pančevu omogućio osumnjičenom da iznese odbranu, osumnjičeni se izjasnio da nije sposoban da to učini, a Viši sud u Pančevu mu je po predlogu tužilaštva odredio pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoka kao i zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a način izvršenja krivičnog dela je doveo do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Podsećamo, drama na Tamišu se desila u utorak u popodnevnim časovima kada je Milan J, iz za sada nepoznatog razloga, svojim skuterom nekoliko puta naleteo na kajak gde su bila deca, uzrasta od šest do deset godina. Kako bi zaštitio decu u pomoć im je bez razmišljanja prisočio trener Nenad Miković, a šta je on nakon dramatičnih scena rekao možete pročitati OVDE.