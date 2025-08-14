Slušaj vest

Tri tela muškaraca pronađena su u crnim plastičnim kesama u Boliviji — a kao žrtve idetifikovani su Srbi Miljan Đekić (38) i Vanja Milošević, kao i Dejančo Lazarevski (43) zvani Makedonac iz Strumice.

Prema navodima medija, tela su imala prostrelne rane na glavi, kao iznake nasilja poput ogrebotina na zglobovima, što ukazuje na to da su mučene pre pogubljenja.

Do ubistva je došlo se dogodilo u naselju Petrolero Norte, u Santa Kruzu.

Navodi se da su na fotografijama Dejančko Lazarevski i Srbin Miljan Đekić

Ubijeni Dejančo Lazarevski i Miljan Đekić Foto: NTV/RED UNO

Jezivo otkriće dogodilo se rano u sredu ujutru u kući koja se nalazi između druge i treće obilaznice u Los Kusis aveniji. Tri tela su bila umotana u crne plastične kese i pokazivala su prostrelne rane na glavi, kao i znake nasilja poput ogrebotina na zglobovima.

Bolivijska policija njihova izmasakrirana tela, podsetimo, peonašla je u kuhinji iznajmljene kuće, pošto su komšije prijavile da se iz nje čuju muzika i uznemirujući krici.

Nezvanično je objavljeno da je žrtve neko u Santa Kruzu angažovao kao obezbeđenje, iako ova verzija nije zvanično potvrđena.

- Tela u crnim džakovima pronađena su u kuhinji. Sumnja se da je plan ubica bio da ih transportuju na neko drugo mesto, ali da to nisu stigli jer je policija upala u kuću i otkrila zločin - navode izvori iz istrage.

Tela pronađena u džakovima Foto: Screenshot

Vlasti nastavljaju istragu kako bi razjasnile motive zločina i uhapsile odgovorne.

Policija je uhapsila četvoricu osumnjičenih za umešanost u zločin i oni su se danas branili ćutanjem.

Bolivijski istražitelji sumnjaju da su državljani Srbije i Makedonac ubijeni zbog sukoba narko klanova, odnosno da je motiv surove likvidacije kokain.

Poznanici šokirani informacijama o ubistvu

Inače u rodnom gradu Miljana Đekića, zvanog Hitri, svi su šokirani informacijom da je on ubijen u Boliviji.

- Svi već godinama znamo čime se bavio, to je bila javna tajna. Međutim, iznenađeni smo da je ubijen, jer je bio izuzetno oprezan i vodio je računa o svakom detalju. Ovde u Nišu imao je stan u novoj zgradi u kojoj su stanove kupili i neki drugi ljudi iz podzemlja, navodno da bi prali novac - kaže sagovornik Kurira.

Kuća u kojoj su mučeni Foto: Screenshot

On dodaje da je Dejanča Lazarevski iz Strumice u Nišu bio poznat po nadimku Makedonac, a da se priča da je treća žrtva izvesni Mali Kosta.

- Ovde niko ne veruje da su ih ubili Bolivijci. U podzemlju se govori da je likvidacija Miljana naručena odavde, iz Srbije ili Crne Gore a da su možda Bolivijci bili izvršioci ili pomagači - dodaje on.