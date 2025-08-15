Slušaj vest

Telo muškarca A.M. (28) pronađeno je u stanu u Mirijevu.

Telo mladića, koji je državljanin Nepala, zatekao je juče oko 19 sati cimer i odmah obavestio vlasnika stana i policiju.

- Obaveštena je i hitna pomoć koja je samo mogla da konstatuje smrt. Inače, reč je o radnicima koji su iznajmljivali stan u Mirijevu. Sumnja se da je A.M. sebi oduzeo život vešanjem - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđeno šta se tačno dogodilo.

Cimer koji ga je pronašao nije mogao ni da pretpostavi zašto je A. M. počinio samoubistvo.

SOS telefon osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima bez zakazivanja