U centru Beograda opljačkana je devojka (21) koja je zakazala sastanak preko aplikacije sa tri nepoznate osobe, koje su kod nje došle naoružane pištoljima.

- U trenutku kada je otvorila vrata isprskali su je suzavcem i upali u stan. Udarali su je i pretili joj pištoljima dok im nije dala novac. Ukrali su joj i telefone, a potom pobegli - rekao je izvor upoznat sa slučajem.