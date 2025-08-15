Hronika
ZAKAZALA SASTANAK PREKO APLIKACIJE, A ONDA USLEDIO HOROR: Upali joj u stan, isprskali suzavcem pa je opljačkali
U centru Beograda opljačkana je devojka (21) koja je zakazala sastanak preko aplikacije sa tri nepoznate osobe, koje su kod nje došle naoružane pištoljima.
Naime, kako se nezvanično saznaje, devojka, inače transrodna osoba, je zakazala sastanak preko "dating" aplikacije, te su sinoć oko 23 sata kod nje došle tri nepoznate osobe.
- U trenutku kada je otvorila vrata isprskali su je suzavcem i upali u stan. Udarali su je i pretili joj pištoljima dok im nije dala novac. Ukrali su joj i telefone, a potom pobegli - rekao je izvor upoznat sa slučajem.
U međuvremenu telefoni opljačkane devojke su pronađeni.
Razbojništvo je prijavljeno policiji koja intezivno radi na identifikaciji razbojnika koji imaju oko 20 godina.
(Kurir.rs/Informer)
