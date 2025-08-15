Povređene su tri osobe i jedno dete, svi primljeni u bolnicu u Užicu.
TEŠKA NESREĆA KOD UŽICA, MEĐU POVREĐENIMA I DETE: Auto proklizao i sleteo sa puta, vatrogasci izvlačili putnike iz vozila
U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros oko 6 sati u selu Šljivovica kod Užica povređene su tri osobe i jedno dete.
Oni su primljeni u bolnicu u Užicu.
Kako se saznaje, vozač automobila izgubio je kontrolu i sleteo sa puta.
Nezvanično, policija je pozvala vatrogasce-spasioce kako bi što bezbednije došli do povređenih. Angažovan je tim od 4 vatrogasca-spasioca sa dva vozila.
Svi povređeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu.
(Kurir.rs/Telegraf)
