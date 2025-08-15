Slušaj vest

Marka Ljubišu Kana (56), bliskom škaljarskom klanu, 7. avgusta na hotelskom bazenu u Pržnu pokušao je da ubije državljanin Severne Makedonije A. T. (18), za kojim se traga, saopšteno je iz crnogorske policije.

- Službenici Uprave policije su u saradnji i koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici nakon preduzetih sveobuhvatnih izviđajnih i policijsko-tužilackih mera i radnji obezbedili dokaze i rasvetlili krivično delo ubistvo u pokušaju izvršeno 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu hotela "Maestral" u Budvi, na štetu lica M.LJ. (56) - naveli su iz policije.

Tanaskovski u bekstvu Foto: Screenshot

Ubica je, kako saznajemo, identifikovan kao Andrej Tanaskovski.

On se sumnjiči da je kobnog dana, dok je Marko LJubiša Kan ležao na ležaljci prišao, ispalio dva projektila i pobegao. Žrtva je zadobila povrede, ali je preživeo napad.

- Osnovano se sumnja da je neposredni izvršilac krivičnog djela A.T. prilikom planiranja i pripremnih radnji, kao modus za infiltraciju u sprovođenju kriminalnih aktivnosti koristio boravak u svojstvu gosta hotela pod falsifikovanom ispravom - ličnom kartom na ime J.G, kao državljanin Republike Srbije - navodi policija u saopštenju.

Kako je Kurir pisao, ubica je kod sebe imao ličnu kartu na ime Jovan Galić sa Palilule.

Falsifikovana lična karta Foto: Privatna Arhiva

- Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" - Odjeljenja bezbednosti Budva, su po nalogu nadležnog Višeg državnog tužilaštva, podneli krivičnu prijavu protiv A.T. zbog sumnje da je izvršio tri krivična dela: ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave - dodaje se.

Inače, Tanaskovski je bio aktivan na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj je objavljivao fotografije. Na jednoj od njih stoji poruke:

- Nisam imao ništa ali imao sam sreće, bio sam pi..o tamo gde ti nikad nećeš - uz fotogfrafiju muškarca sa belom fantomkom i gomilom novca na stolu.

Iz Uprave policije, takođe saopšteno je da se nastavlja rad na identifikaciji i lociranju drugih povezanih osoba, za koje se sumnje da su pružale logističku podršku osumnjičenom i učestvovala u planiranju izvršenja krivičnog dela na teritoriji Budve.

Marko Ljubiša Kan Foto: Screenshot

Izvor Kurira ranije je objasnio da je iz iskustva, ali i drugih dokaza koji su prikupljeni, jasno da je tinejdžer Kana na bazenu pokušao da ubije po nečijem nalogu.

- Zbog toga se u ovom predmetu, baš kao i u svim drugim u kojima su žrtve pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, preduzimaju opsežne mere i radnje u cilju identifikovanja svih onih koji su povezani sa događajem. Najverovatnije je da je reč o plaćeniku - navodi izvor.

Uprava policije pozvala je građane da im prijave ukoliko imaju bilo koju informaciju o Andreju Tanaskovskom, za kojim je raspisana poternica.