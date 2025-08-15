OTKRIVENO KO JE PUCAO U MARKA LJUBIŠU KANA: Tinejdžer kod sebe imao falsifikovana dokumenta na ime Jovan Galić sa Palilule (foto)
Marka Ljubišu Kana (56), bliskom škaljarskom klanu, 7. avgusta na hotelskom bazenu u Pržnu pokušao je da ubije državljanin Severne Makedonije A. T. (18), za kojim se traga, saopšteno je iz crnogorske policije.
- Službenici Uprave policije su u saradnji i koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici nakon preduzetih sveobuhvatnih izviđajnih i policijsko-tužilackih mera i radnji obezbedili dokaze i rasvetlili krivično delo ubistvo u pokušaju izvršeno 7. avgusta 2025. godine, u kompleksu hotela "Maestral" u Budvi, na štetu lica M.LJ. (56) - naveli su iz policije.
Ubica je, kako saznajemo, identifikovan kao Andrej Tanaskovski.
On se sumnjiči da je kobnog dana, dok je Marko LJubiša Kan ležao na ležaljci prišao, ispalio dva projektila i pobegao. Žrtva je zadobila povrede, ali je preživeo napad.
- Osnovano se sumnja da je neposredni izvršilac krivičnog djela A.T. prilikom planiranja i pripremnih radnji, kao modus za infiltraciju u sprovođenju kriminalnih aktivnosti koristio boravak u svojstvu gosta hotela pod falsifikovanom ispravom - ličnom kartom na ime J.G, kao državljanin Republike Srbije - navodi policija u saopštenju.
Kako je Kurir pisao, ubica je kod sebe imao ličnu kartu na ime Jovan Galić sa Palilule.
- Službenici Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" - Odjeljenja bezbednosti Budva, su po nalogu nadležnog Višeg državnog tužilaštva, podneli krivičnu prijavu protiv A.T. zbog sumnje da je izvršio tri krivična dela: ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i falsifikovanje isprave - dodaje se.
Inače, Tanaskovski je bio aktivan na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojoj je objavljivao fotografije. Na jednoj od njih stoji poruke:
- Nisam imao ništa ali imao sam sreće, bio sam pi..o tamo gde ti nikad nećeš - uz fotogfrafiju muškarca sa belom fantomkom i gomilom novca na stolu.
Iz Uprave policije, takođe saopšteno je da se nastavlja rad na identifikaciji i lociranju drugih povezanih osoba, za koje se sumnje da su pružale logističku podršku osumnjičenom i učestvovala u planiranju izvršenja krivičnog dela na teritoriji Budve.
Izvor Kurira ranije je objasnio da je iz iskustva, ali i drugih dokaza koji su prikupljeni, jasno da je tinejdžer Kana na bazenu pokušao da ubije po nečijem nalogu.
- Zbog toga se u ovom predmetu, baš kao i u svim drugim u kojima su žrtve pripadnici organizovanih kriminalnih grupa, preduzimaju opsežne mere i radnje u cilju identifikovanja svih onih koji su povezani sa događajem. Najverovatnije je da je reč o plaćeniku - navodi izvor.
Uprava policije pozvala je građane da im prijave ukoliko imaju bilo koju informaciju o Andreju Tanaskovskom, za kojim je raspisana poternica.
- Uprava policije, nakon što je identifikovala i procesuirala tužilaštvu osumnjičenog izvršioca krivičnog dela ubistvo u pokušaju - A.T.(18) državljanina Sjeverne Makedonije, a koji se naoružan dao u bekstvo, poziva građane da bez odlaganja, ukoliko imaju saznanja da je isti iznajmio smeštaj ili na drugi način boravi u objektima na teritoriji Crne Gore, dostave informacije o ovom licu najbližoj policijskoj stanici, putem dežurnog broja 122 ili anonimno na broj 19969 - dat je apel iz policije.