Na Novom Beogradu jutros je izbegnuta tragedija kada se, iz za sada nepoznatog razloga, zapalio automobil koji je bio na parkingu u Bloku 70.

Požar je, kako saznajemo, prijavljen policiji u 10.07 časova i na teren su odmah poslata dva vatrogasna vozila sa šest vatrogasaca. Vatra je zahvatila i drugi automobil koji je bio parkiran pored, ali su vatrogasci-spasioci uspeli da lokalizuju požar u 10.17 časova.

- Navodno, u kolima su bili majka i dečak koji su na svu sreću izašli iz vozila na vreme. Čula se jaka detonacija i onda je buknula vatra koja je išla i do nekoliko metara u vis. Crni gusti dim huljao je predugo dok su se oko automobila okupili očevici i pojedini stanari zgrada - kaže očevidac i dodaje:

- Plamen je zahvatio i drugi automobil, a zabrinuti građani su odmah pozvali vatrogasce i policiju i obavestili ih da se dogodio požar. Vatrogasci spasioci su odmah otišli na teren.

Automobili koji su izgoreli biće poslati na vanredni tehnički pregled kako bi se ustanovilo kako je došlo do požara.