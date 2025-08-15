Slušaj vest

Glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštvao u Beogradu Nenadu Stefanoviću upućene su nove pretnje preko društvene mreže Iks u kojima mu je sa naloga Bratislav poručeno da je identifikovan i da će "da visi".

Korisnik naloga je jezive pretnje uputio je na prenetu izjavu tužioca Stefanovića da je dat nalog policiji da "identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje".

Tužiocu Nenadu Stefanoviću upućene pretnje preko društvene mreže X Foto: Prinstccreen/Twitter

- Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićeš mamu ti j...m izdajničku, ljigo sektaška! - napisano je u komentaru s naloga Bratislav.

Sa naloga Bratislav upućene pretnje glavnom tužiocu Stefanoviću Foto: Prints/Twitter

Glavni tužilac VJT u Beogradu, podsetimo, obratio se javnosti juče i u svojoj izjavi naveo da se nasilju mora stati na put i da ono neće biti tolerisano, a da će svi koji ga vrše, biti procesuirani.