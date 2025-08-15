NOVE PRETNJE GLAVNOM TUŽIOCU NENADU STEFANOVIĆU: Korisnik naloga na mreži Iks poručio mu da će da visi
Glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštvao u Beogradu Nenadu Stefanoviću upućene su nove pretnje preko društvene mreže Iks u kojima mu je sa naloga Bratislav poručeno da je identifikovan i da će "da visi".
Korisnik naloga je jezive pretnje uputio je na prenetu izjavu tužioca Stefanovića da je dat nalog policiji da "identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje".
- Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićeš mamu ti j...m izdajničku, ljigo sektaška! - napisano je u komentaru s naloga Bratislav.
Glavni tužilac VJT u Beogradu, podsetimo, obratio se javnosti juče i u svojoj izjavi naveo da se nasilju mora stati na put i da ono neće biti tolerisano, a da će svi koji ga vrše, biti procesuirani.
Inače, ovo nije prvi put da se glavnom tužiocu Stefanoviću, ali i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao i drugim državnim funkcionerima upućuju pretnje sa različitih naloga na društvenim mrežana.