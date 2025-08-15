Slušaj vest

Glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštvao u Beogradu Nenadu Stefanoviću upućene su nove pretnje preko društvene mreže Iks u kojima mu je sa naloga Bratislav poručeno da je identifikovan i da će "da visi".

Korisnik naloga je jezive pretnje uputio je na prenetu izjavu tužioca Stefanovića da je dat nalog policiji da "identifikuje sve koji su na mrežama pozivali na nasilje". 

Glavnom tužiocu VJT u Beogradu Nenadu Stefanoviću upućene pretnje
Tužiocu Nenadu Stefanoviću upućene pretnje preko društvene mreže X Foto: Prinstccreen/Twitter

- Tebe nema potrebe da identifikujemo! Visićeš mamu ti j...m izdajničku, ljigo sektaška! - napisano je u komentaru s naloga Bratislav.

Sa naloga Bratislav upućene pretnje glavnom tužiocu Stefanoviću
Sa naloga Bratislav upućene pretnje glavnom tužiocu Stefanoviću Foto: Prints/Twitter

Glavni tužilac VJT u Beogradu, podsetimo, obratio se javnosti juče i u svojoj izjavi naveo da se nasilju mora stati na put i da ono neće biti tolerisano, a da će svi koji ga vrše, biti procesuirani.

Inače, ovo nije prvi put da se glavnom tužiocu Stefanoviću, ali i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću kao i drugim državnim funkcionerima upućuju pretnje sa različitih naloga na društvenim mrežana.

