Slušaj vest

Državljanin Hrvatske, Marko Skerbec nestao je u Boliviji, a njegov nestanak prijavljen je u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj.

Kako se navodi na sajtu hrvatskog MInistarstva unutrašnjih poslova, nestali Skerbec je rođeni Riječanin, a svaki trag mu se izgubio 8. avgusta u Južnoj Americi.

Nestali državljanin Hrvatske Foto: Nestali.hr/mup/

- Reč je o muškarcu kestenjaste kose i ovalnog lica, a od ličnih karakteristika policiji je prilikom nestanka navedeno da na levom ramenu ima tetovažu sidra, na grudima tetovažu ćerke, a na desnoj podlaktici tetovažu na glagoljici. Iako mu je prebivalište u Rijeci, boravi već duže vreme u Boliviji, a nestanak je prijavljen u PU Primorsko-goranskoj - navodi se uz fotografiju nestalog Riječanina.

- U slučaju da posedujete informacije o osobi s fotografije, molimo vas da obavestite najbližu policijsku stanicu ili nazovete na broj 192. Takođe, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr - kažu iz hrvatske policije.

Interesatno je da su pre samo dva dana u Boliviji pronađena tela trojice ubijenih Balkanaca. Kako je Kurir pisao, u kući u Santa Kruzu pronađena su tela dvojice državljana Srbije, Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i telo Dejanče Lazarevskog (43) iz Strumice. Tela su bila umotana u crne džakove oblepljene selotejp trakom, a bolivijska polciija uhapsila je čtvoro državljan Bolivije zbog sumnje da su umešani u trostruko ubistvo.

1/8 Vidi galeriju Miljan Đekić, Dejančo Lazarevski i Vanja Milošević likvidirani u Boliviji Foto: NTV/RED UNO, Screenshot

- Pretpostavlja se da ovaj zločin ima veze sa narko-kartelima, odnosno da je motiv zločina obračun među trgovcima kokaina - navode mediji.

Inače, ubistvo dvojice Srba i Makedonca u Boliviji je izazvalo veliku pažnju i smatra se najbrutalnijim zločinom od početka godine u toj državi.