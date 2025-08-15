Slušaj vest

Saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno sedmogodišnje dete prijavljena je policiji u Vladičinom Hanu u četvrtak u 19.30 časova, potvrđeno je Kuriru u PU Vranje.

Prema navodima policije, na opštinskom putu u selu Priboj, opština Vladičin Han, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedno dete zadobilo teške telesne povrede.

Lekarska pomoć detetu je ukazana najpre u Zdravstvenom centru Vranje odakle je transportovano u UKC Niš.

- Dete je zbrinuto u UKC Niš na Odeljenju dečje ortopedske hirurgije - potvrđeno je Kuriru iz PU Vranje.

Kako Kurir nezvanično saznaje od očevidaca, dečak je teške telesne povrede zadobio kada je naglo sišao sa traktorske prikolice.

- Kretao se traktor sa priključnim vozilom ručne izrade i onda se zaustavio kako bi dete sišlo sa priključnog vozila. Traktor je bio zaustavljen na kolovozu. Naišlo je drugo putničko vozilo iz suprotnog pravca. Vozač je usporio kretanje kako bi se mimoišao sa traktorom i uočio je pešaka, vozača traktora koji je zaustavio traktor. U tom trenutku sa priključnog vozila naglim pokretom je izašlo dete i onda je došlo do kontakta sa vozilom - navode očevici.