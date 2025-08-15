Slušaj vest

Istraga koja je pokrenuta u Boliviji zbog ubistva državaljana Srbije Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljana Makedonije Dejanča Lazarevskog (43), proglašena je tajnom odlukom suda u toj državi!

Tela Đekića, Miloševića i Lazarevskog, podsetimo, pronađena su 13. avgusta zamotana u crne najlonske džakove u jednoj iznajmljenoj vili u Santa Kruzu, pošto je policija došla na poziv komšija koje su navodno prijavile glasnu muziku i jezive krike koji su dopirali iz kuće.

Kuća u kojoj su pronađena tela Foto: Screenshot

Kako prenose bolivijski mediji, brzom reakcijom policije uhapšena su četvorica osumnjičenih i pronađeni brojni dokazi koji ukazuju da su tela ubijenih nameravali da prebace na drugu lokaciju i tamo ih sakriju kako nikada ne bi bila pronađena.

- Zaplenjena su dva vozila. Takođe, nađeni su peškiri, kiselina, benzin i čekić, za koje se sumnja da su korišćeni tokom zločina - navode oni i dodaju da je otkriveno da su za transport i skrivanje tela obezbedili i hladnjaču.

Hladnjača, međutim, kako navode, nije stigla na vreme jer su komšije pozvale policiju. Agenti su navodno upali u kuću i neke od osumnjičenih uhvatili "na delu".

Obdukcija je, kako dodaju, pokazala da su ubijeni imali jezive povrede po telu, koje ukazuju na to da su mučeni pre nego što su ubijeni.

Kako je Kurir pisao, Nišlija Đekić i Lazarevski identifikovani su odmah, pošto su kod sebe imali dokumenta. Drugi državljanin Srbije, Vanja Milošević, identifikovan je juče i to na osnovu otisaka prstiju.

Četvorica uhapšenih juče su izvedena pred sud i navodno su negirali krivicu, ali im je određen prtivor do 180 dana jer su navodno pronađeni dokazi da su učestvovali u zločinu. Istraga se, međutim, nastavlja kako bi se otkrili naručioci i organizatori.

- Na ročištu na kojem su četvorica osumnjičenih za trostruko ubistvo stranaca poslata u zatvor, sud u Santa Kruzu je proglasio slučaj poverljivim na 10 dana na zahtev Tužilaštva, koje je tražilo ovaj period kako bi izbeglo otkrivanje detalja o napretku istrage i time izbeglo ometanje krivičnog postupka - prenose bolivijski mediji najnoviju odluku suda.

Uhapšeni u sudnici Foto: Printscreen/eldeber.com.bo

Proglašenje istrage tajnom, kako objašnjavaju, znači da ni tužilaštvo ni policija u narednih 10 dana ne smeju da objave nove i dodatne informacije o ovom slučaju, prikupljenim dokazima ili pretpostavkama o motivu ili naručiocu zločina. Tužilac Herland Rodrigez je naglasio da je istraga u toku i da u njoj učestvuje i Srbija, koja bi trebalo da preko ambasade dostavi informacije o žrtvama.

Rodrigez je objasnio da se uhapšeni sumnjiče da su direktni izvršioci zločina.