Grčki mediji objavili su nove detalje iskaza osumnjičene L. P. (34),rodom iz Srbije, koja je u septembru 2024. ubila svog supruga, Grka Kostasa Siamitrasa (58), a potom ga zakopala u dvorištu porodične kuće, tačnije u boksu za pse.

Zločin u Leptokariji, podsetimo, dogodio se 1. septembra prošle godine nakon svađe supružnika u kući u kojoj su živeli sa maloletnim sinom. L. P. je ubila supruga, a potom njegovo telo zakopala. Kako bi prikrila zločin, nakon nekoliko dana prijavila je policiji da je njen muž nestao, a kako bi prikrila zločin otišla je toliko daleko da je čak i gostovala u nekoliko emisija gde je pričala o nestanku muža.

Zločin je otkriven pet meseci nakon toga, a danima su na grčkim medijima objavljivani jezivi detalji zločina, a među njima svakako je i detalj da je iskopala rupu duboku pola metra, a kako ga je ubila možete pročitati OVDE.

Ubijeni Kostas Siamitris i osumnjičena L. P. Foto: Star News.gr printscreen

Ubila muža, pa otišla po drogu i sladoled

- Morala sam da uzmem dozu heroina da bi mogla da izdržim sve, inače bi se srušila. Kada sam ubila muža razmišljala sam da pozovem policiju i da se prijavim, ali sam odustala. Otišla sam po drogu, a u povratku kući sam bacila mobilni telefon supruga. Svratila sam u prodavnicu i kupila detetu sladoled. Međutim, pozlilo mi je i sakrila sam se u jednu uličicu i počela da plačem - rekla je, navodno, osumnjičena L. P. a prenose lokalni mediji.

- Kada sam došla sebi, vratila sam se kući i Kostas je bio mrtav. Ležao je u spavaćoj sobi. Sin je sedeo u susednoj sobi i igrao igrice na mobilnom telefonu. Počela sam da paničim, jer nisam znala šta radim. Iz straha sam opet konzumirala drogu, kako bi se smirila. Tražila sam snagu da uradim pravu stvar.

1/5 Vidi galeriju Slike kuće u kojoj je osumnjičena Srpkinja ubila supruga Foto: Mega TV.gr

Kako je potom izjavila osumnjičena, dok je razmišljala da li da se prijavi za zločin, izašla je u baštu.

- Izašla sam u dvorište i gledala u baštu. Setila sam se da mogu da iskopam rupu u delu gde je ranije bio kokošinjac, a potom boks za pse. Iskopala sam rupu i utrčala u kuću da vidim šta mi radi dete. Stavila sam ga u krevetac - rekla je navodno, osumnjičena Srpkinja:

- Negde pred zoru završila sam sa kopanjem, pa sam Kostasa vezala žicom da bi skupila njegovo telo kako bi lakše mogla da ga vučem. Stavila sam ga u ćebe kako bi vukla njegovo telo. Nosila sam ga sama i uspela da ga sahranim.

1/8 Vidi galeriju Slike dvorišta u kojoj je Srpkinja zakopala muža nakon što ga je ubila u kući Foto: Printscreen/newsbomb.gr

Grčki mediji potom otkrivaju da je ovaj slučaj veoma jeziv ako se uzme u obzir da je osumnjičena L. P. zločin počinila dok je bila trudna. Srpkinja je tvrdila da nije imala saučesnika iako je to bio jedan od mogućih pravaca grčkih istražitelja, a te sumnje se i dalje proveravaju.

- Nakon što sam zakopala telo u dvorištu opet sam uzela heroin kako bi se smirila - navela je osumnjičena za koju grčki mediji ne daju informacije da li se u međuvremenu porodila s obzirom da je u februaru, kada je uhapšena bila u šestom mesecu trudnoće, kao ni to da li je i dalje u pritvoru.

Hapšenje osumnjičene L. P. Foto: Printscreen/newsbomb.gr

Grčki istražitelji su potom otkrili da su u kući pronađeni mnogobrojni dokazi da se dogodio stravičan zločin.