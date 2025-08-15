Slušaj vest

Radnik Aleksandar Ivanović (37) iz Užica nastradao je pre četiri godine u stravičnoj eksploziji koja se dogodila u industrijskom parku u Leverkuzenu u Nemačkoj. Da Aleksandar nije zaboravljen govori i činjenica da se njegova neutešna majka s vremena na vreme oglasi nekom potresnom porukom koju posveti sinu koji je tragično poginuo, a tako je bilo i sada nakon četvorogodišnjeg pomena.

Užičanin koji je otišao trbuhom za kruhom, nastradao je 29. jula 2021. godine u nemačkoj fabrici nakon što je izbio požar. Čule su se jake detonacije, a onda je pogon u kom je radio eksplodirao. Rezultat požara je katastrofalan - pored Ivanovića poginulo još pet osoba, dok je njih više od 20 povređeno.

Aleksandar Ivanović poginuo tokom eksplozije u nemačkoj fabrici Foto: Printscreen Facebook

Ceni svaki osmeh, zagrljaj

- Uvek, ali baš uvek ceni ono što imaš. Jer doći će dan - možda tiho, možda iznenada kada ćeš se osvrnuti i shvatiti da su to bili najdraži ljudi tvog života. Najlepši trenuci koje tada nisi ni slutio da su poslednji. Zato ne čekaj, ne uzimaj ništa zdravo za gotovo. Ceni svaki osmeh, svaki zagrljaj, svaku reč izrečenu s ljubavlju. Ceni nečiju dobrotu, strpljenje, njihova mala odricanja zbog tebe, jer jednog dana možda nećeš imati priliku zahvaliti. Život je lomljiv - navela je majka Užičanina, a potom dodala:

- Sve može nestati u jednoj sekundi. Ceni svaki dan, jer je neponovljiv. Ceni svaki poljubac, jer možda je baš taj - poslednji. Ne traži savršenstvo. Traži iskrenost. Ne čuvaj osećaje za "bolja vremena", voli sada, grli i živi. Ono što danas imaš, sutra može biti samo uspomena koja će ti lomiti srce i grliti dušu.

Došao na posao i poginuo

Kako samo ranije preneli reči Aleksandrove sestre koja je dala za medije, njen brat je bio angažovan na radovima u fabrici u industrijskom parku, gde se desila nesreća.

- Nedugo pošto je stigao na posao, došlo je do eksplozije. Bio je teško povređen. Kolege su pokušale da ga spasu. Dvojica su ga izvukli i nekako prevezli do kapije. Brzo su stigle brojne spasilačke ekipe. U akciju su bili uključeni i helikopteri. U jedan od njih smestili su i Aleksandra i prevezli ga u bolnicu - rekla je ona nakon tragedije i dodala da je zbog težine povreda bio u indukovanoj komi, ali je nekoliko sati kasnije preminuo u bolnici u Kelnu.

Za Kurir je tada govorio i Ivanovićev prijatelj koji je naveo da je poginuli otišao u Nemačku preko sestre, koja je godinama tamo živi i radi.

- Aca je radio kao konobar ovde, ali je pre oko dve godine otišao u Nemačku kako bi zaradio malo više i porodici obezbedio bolji život. Trebalo je u skorije vreme da se vrati, ali nažalost, nije dočekao - rekao je ranije između ostalog prijatelj tragično nastradalog Užičanina.

Aleksandar Ivanović na poslu Foto: Printscreen Facebook

Aleksandar Ivanović sahranjen je u rodnim Užicama, a na njegov ispraćaj došlo je mnogo rođaka, prijatelja i sugrađana koji ga pamte kao divnog i porodičnog čoveka koji je iza sebe ostavio neutešnu porodicu.