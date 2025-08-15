Slušaj vest

Zapisnici o rekonstrukciji nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju su završeni i dostavljeni strankama u postupku, kao i veštacima radi dopune veštačenja, saznaju lokalni mediji u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Ukoliko ne bude primedbi na zapisnike, tužilaštvo će dopunjenu optužnicu za smrt devojčice, za koju se terete Dejan Dragijević i Srđan Janković, proslediti na potvrđivanje Višem sudu u Negotinu.

1/5 Vidi galeriju Rekonstrukcija Danka Ilić Foto: Petar Aleksić

Rekonstrukcija događaja obavljena je 15. juna, a u okviru dopune istrage koju je naložio Apelacioni sud u Nišu, ponovo je saslušana i Dankina majka, Ivana Ilić.

Podsetimo, devojčica je nestala 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora, a deset dana kasnije uhapšeni su osumnjičeni za njeno ubistvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković. Devojčica je kobnog dana sa mamjkom i bratom došla na majčino staro i zapušteno imanje, a trag joj se izgubio dok je majka davala vodu drugom detetu.

Danka Ilić Foto: Privatna Arhiva

Tužilaštvo smatra da su okrivljeni Janković i Dragijević devojčicu udarili automobilom "fijat panda" u trenutku kada je ona izašla sa imanja na put. Potom su je, kako se navodi, uneli u auto, zadvili i telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu. Kako telo nije pronađeno do danas, tužilaštvo smatra da je ono premešteno na nepoznatu lokaciju, a da je pomagao u premeštanju tela osumnjičen je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića.

Podsetimo, Apleacioni sud u Nišu ukinuo je optužnicu i naložio dopunu istrage u sklopu koje je naređena i kompletna rekonstrukcija događaja od 26. marta 2024. godine. Rekonstrukcija je obavljena 16. juna u Banjskom Polju, a prisustvovali su joj okrivljeni Srđan Janković i Dejan Dragijević, kao i Radoslav Dragijević. Bila je prisutna i Dankina majka Ivana, kao i otac Miloš. Na mestu devojčicinog nestanka bili su i veštaci, tužilac, policija...

1/11 Vidi galeriju Srđan Janković, Dejan Dragijević i Radoslav Dragijević Foto: Printscreen/Video Plus