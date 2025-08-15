Slušaj vest

Zapisnici o rekonstrukciji nestanka dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju su završeni i dostavljeni strankama u postupku, kao i veštacima radi dopune veštačenja, saznaju lokalni mediji u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

Ukoliko ne bude primedbi na zapisnike, tužilaštvo će dopunjenu optužnicu za smrt devojčice, za koju se terete Dejan Dragijević i Srđan Janković, proslediti na potvrđivanje Višem sudu u Negotinu.

Rekonstrukcija događaja obavljena je 15. juna, a u okviru dopune istrage koju je naložio Apelacioni sud u Nišu, ponovo je saslušana i Dankina majka, Ivana Ilić.

Podsetimo, devojčica je nestala 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora, a deset dana kasnije uhapšeni su osumnjičeni za njeno ubistvo, Dejan Dragijević i Srđan Janković. Devojčica je kobnog dana sa mamjkom i bratom došla na majčino staro i zapušteno imanje, a trag joj se izgubio dok je majka davala vodu drugom detetu.

Tužilaštvo smatra da su okrivljeni Janković i Dragijević devojčicu udarili automobilom "fijat panda" u trenutku kada je ona izašla sa imanja na put. Potom su je, kako se navodi, uneli u auto, zadvili i telo bacili na deponiju na Starobanjskom putu. Kako telo nije pronađeno do danas, tužilaštvo smatra da je ono premešteno na nepoznatu lokaciju, a da je pomagao u premeštanju tela osumnjičen je Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića.

Podsetimo, Apleacioni sud u Nišu ukinuo je optužnicu i naložio dopunu istrage u sklopu koje je naređena i kompletna rekonstrukcija događaja od 26. marta 2024. godine. Rekonstrukcija je obavljena 16. juna u Banjskom Polju, a prisustvovali su joj okrivljeni Srđan Janković i Dejan Dragijević, kao i Radoslav Dragijević. Bila je prisutna i Dankina majka Ivana, kao i otac Miloš. Na mestu devojčicinog nestanka bili su i veštaci, tužilac, policija...

- U rekonstrukciji je učestvovalo na desetine ljudi, počev od osumnjičenih, majke, svedoka, advokata, policije, forezničara, tužioca... Rekonstrukcija je trajala nešto više od osam sati. Apsolutno smo ''preslikali'' taj dan, a onda su se u Beogradu, Novom Sadu i u Zaječaru radile obrade podataka. Svi koji su se našli pred Višim javnim tužilaštvom u ovom predmetu prethodnih godinu i više dana, na rekonstrukciji su dali identične izjave, a osumnjičeni su negirali zločin. Zaječarsko tužilaštvo naložilo je rekonstrukciju jer je Apelacioni sud u Nišu to zahtevao - podsetio je izvor iz Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru.

