Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv organizovane kriminalne grupe, čiji je oganizator bio nekadašnji sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije objekata u Gradskoj upravi grada Beograda, Nemanja S.

Pored Nemanje S. optužnicom je obuhvaćeno još 12 okrivljenih, kao i jedno pravno lice, kojima se na teret stavlja da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe u periodu od 2016. godine do 20. februara 2025. godine, vršenjem krivičnih dela u vezi sa nezakonitim legalizacijama objekata i prikrivanjem nelegalno stečene imovine, sebi i drugim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Podsetimo, reč je o Nemanji Stajiću nekadašnjem gradskom sekretaru Sekretarijata za poslove legalizacije, a osim njemu u velikoj akciji hapšenja zbog korupcije, u februaru su lisice stavljene i njegovom rođenom bratu Novaku Stajiću.

Nemanja Stajić

- Optužnicom, koja je predata Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenima se na teret stavlja više krivična dela Zloupotreba službenog položaja i Pranje novca. Veštačenjem je utvrđeno da ukupan iznos novca koji je predmet krivičnog dela Pranje novca iznosi 1.046.330.293.38 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Imajući u vidu da je tokom istrage, koja je više puta proširena u odnosu na nova lica i zbog novih krivičih dela, kako se navodi, utvrđeno da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi čiji je organizator bio Nemanja S, kao i uzimajući u obzir imovinsku korist koja prelazi 200 miliona dinara, u optužnici je predloženo da se Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu oglasi funkcionalno nenadležnim, te da spise predmeta dostavi Posebnom odeljenju za organizovani kriminal tog suda koje će sprovesti jedinstveni postupak protiv svih optuženih lica.

- Pored Nemanje S. optuženi su i Ivan K., Novak S., privredno društvo Loyal Trust doo, Jovan K., Nikola V., Svetlana T., Tijana S.T., Branislav S, Zagorka S., Branka J, Bojana S., Petar O. i Marko I. - navodi se.

Nemanja S., Novak S. i Ivan K. nalaze se u pritvoru od hapšenja 20. februara ove godine.

- Postoji opravdana sumnja da je u periodu od 2016. godine do 20. februara 2025. godine Nemanja S. organizovao kriminalnu grupu i osmislio plan za vršenje krivičnih dela radi neposrednog ili posrednog sticanja finansijske ili druge koristi, dok su ostali okrivljeni postali pripadnici ove organizovane kriminalne grupe, te su sprovodili plan. Nemanja S. je kao sekretar Sekretarijata za poslove (ranije legalizacije) ozakonjenja objekata u Gradskoj upravi grada Beograda, kao službeno lice iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja, podnosiocima zahteva za legalizaciju za predmete ozakonjenja, a za koje nisu priloženi, niti su od strane Sekretarijata traženi dokazi da su ispunjeni uslovi za ozakonjenje predviđeni Zakonom o ozakonjenju objekata, donosio rešenja o ozakonjenju ili podstrekavao druge da donesu rešenja o ozakonjenju, ili je ubrzavao rad na predmetima ozakonjenja - navodi se za šta se tereti kriminalna grupa.

Protiv Stajića i još sedmoro osumnjičenih pokrenuta je istraga zbog sumnje da su malverzacijama prisvojili 6,5 miliona evra



Marko N. je, kako se sumnja, u više predmeta, kao diplomirani pravnik zaposlen u Sekretarijatu za poslove ozakonjenja objekata učestvovao u proceduri ozakonjenja u različitim svojstvima, a u kojima nisu ispunjeni zakonski i podzakonski uslovi za ozakonjenje.

- Jovan К. je kao tadašnji zamenik sekretara Sekretarijata za poslove legalizacije (koji je u vreme hapšenja bio rukovodilac Odeljenja za područje opštine Vračar tog Sekretarijata), u proceduri donošenja neposredno učestvovao parafirajući pojedina od ovako donetih rešenja i pored svih pravnih manjkavosti. Sumnja se da se u više predmeta ozakonjenja kao dokumentacija nalaze lažni ugovori za izgradnju stambenih objekata, kao i ugovori o prenosu prava korišćenja nad parcelama nad kojima je zemljoradnička zadruga “Avala” imala trajno pravo korišćenja, a nad kojim zemljištem svojinu ima Republika Srbija - dodaje se.

Takvi ugovori, kako se sumnja, nisu bili zakoniti i punovažni, jer su zaključeni protivno odredbama Zakona o građevinskom zemljištu, a koje je sačinio Nikola V., kao nekadašnji direktor ove zadruge.

- Petar O. je, kako se sumnja, u svojstvu građevinskog inspektora građevinske inspekcije Gradske opštine Zvezdara, sačinio lažnu dokumentaciju i to rešenja o rušenju nelegalnih objekata u nepostojećim predmetima, čime je pokretao postupak ozakonjenja nelegalnih objekata po službenoj dužnosti u ovom sekretarijatu, gde su se kao podnosioci zahteva za legalizaciju javljali, pored ostalih, Ivan К. i Branka J. u čiju izgradnju objekata su pored ostalih ulagali i Novak S. i Nemanja S. imovinu dobijenu od kriminalne delatnosti - navodi se.

U sefu jednog od braće Stajić pronađeni satovi, zlatne poluge



Nakon legalizacije ovih objekata podnosioci zahteva za legalizaciju, među kojima i Ivan К., bez naknade su prenosili posebne delove ovako legalizovanih objekata na članove porodice Nemanje S. i to na: Novaka S., Svetlanu T, Zagorku S., Branislava S. i Tijanu T. S., kao i na privredno društvo “LOYAL TRUST”.

Nakon toga su Ivan К., Novak S., privredno društvo “LOYAL TRUST”, Branka J., Branislav S., Zagorka S.,Svetlana T. i Tijana T.S. izvršili konverziju imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, sve u nameri da prikriju nezakonito poreklo te imovine i to prodajom posebnih delova koje su stekli na ovako ozakonjenim objektima.

- Protiv okrivljenih je sprovedena finansijska istraga, te su podneti zahtevi za privremeno oduzimanje imovine za koju se sumnja da je proistekla iz krivičnog dela. Tužilaštvo je takođe protiv okrivljenog pravnog lica “Loyal Trust” d.o.o. u skaldu Zakonom o izvršenju i obezbeđenju stavilo predlog za određivanje privremene mere obezbeđenja oduzimanja predmeta pranja od 205.447.017,91 dinara od ovog pravnog lica čiji je vlasnik i zakonski zastupnik Novak S. tako što će se pravnom licu zabraniti raspolaganje, opterećenje, otuđenje kao i drugi pravni poslovi u vezi sa određenim pravima, pokretnim stvarima i nepokretnostima - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.