Bolivijska policija istražuje da li su ubistva državljana Srbije Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljana Makedonije Dejanča Lazarevskog (43), povezana sa dve otmice i još nekoliko likvidacija koje su se dogodile nedavno.

Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je motiv borba oko prevlasti na tržištu i da je u kriminalne obračune umešan balkanski kartel.

Inače, u međuvremenu se pojavila informacija iz Hrvatske da je u vreme kada se dogodila jeziva likvidacija, na teritoriji Bolivije nestao i državljanin Hrvatske, pripadnik kavačkog klana.

- U poslednjih nekoliko dana osim jezivog ubistva dvojice Srba i Makedonca u kući Santa Kruzu, dogodile su se i dve otmice. Istražitelji imaju određene informacije koje ukazuju da su ovi zločini povezani. Proveravaju se snimci sa sigurnosnim kamera, koji su zabeleženi tokom otmica, kako bi se utvrilo da li grupa koja je učestvovala u kidnapovanjima ima veze i sa ubistvom Balkanaca - prenose mediji, navodeći da istražitelji pokušavaju da utvrde u kakvoj su vezi bile žrtve otmica i ubistva.

Tela ubijenih Srba u Boliviji Foto: Screenshot

Kriminolozi iz Bolivije, u izjavama za medije, saglasni su da sve ukazuje da se na teritoriji te države dogodio međusobni obračun klanova sa Balkana i to zbog prevlasti u trgovinom kokainom.

Podsetimo, najveći rat između klanova za Balkana je sukob škaljarskog i kavačkog klana, koji je zbog 200 kilograma kokaina počeo u Valensiji 2014.

Prema rečima kriminologa Gabrijele Rejes, način izvršenja zločina ukazuje na balkansku mafiju.

- Balkanske mafije karakteriše visok nivo nasilja koji koriste kako bi demonstrirale moć svoje kriminalne organizacije. U Ekvadoru su već ranije pokrenule žestoku borbu protiv lokalnih bandi za kontrolu nad delom lanca trgovine drogom. U konkretnom slučaju, žrtve su bile vezane, mučene. Ne samo da su ubijeni na okrutan način, već je postojao i kompletan plan da se transportuju u hladnjačama. Ono što znamo jeste da Bolivijci nisu toliko nasilni, čak ni oni koji su uključeni u organizovani kriminal ne deluju sa tim nivoom nasilja. Ako će da ubijaju, ubijaju i to je to, ne rade sve ovo - kaže Rejes.

Osim toga, kako dodaje, između lokalnih kriminalnih grupa postoji neka vrsta "dogovorenog mira".

- Međutim, kada su kriminalni klanovi sa Balkana počeli da dolaze, ponovo je počelo nasilje i to zbog njihovog međusobnog spora oko teritorije, oko toga ko kontroliše tržište i različite lance snabdevanja kokainom. Ekvador je trenutno glavna luka za izvoz kokaina u Evropu - rekla je ona.

Podsetimo, četvorica muškaraca uhapšeni su kao direktni izvršioci zločina i njima je određen pritvor. Državni tužilac Rodžer Marijaka rekao je i da se da se istražuje ko su nalogodavci zločina.

Osumnjičeni za ubistvo u sudnici Foto: NTV/RED UNO, Printscreen/eldeber.com.bo

Huan Karlos Ramos, penzionisani pukovnik i bivši direktnor Specijalnih snaga za borbu protiv kriminala takođe smatra da sve ukazuje na obračun balkanskih kriminalnih grupa.

- Ovde u Santa Kruzu već je ubijen jedan Srbin 2014., za kog je utvrđeno da je povezan sa balkanskim klanovima. Prošle godine je drugi Srbin uspeo da pobegne prilikom ekstradicije Brazilu. Ovo je već treća velika stvaru u kojoj su glavni akteri Srbi. Pitanje je, šta su ubijeni ljudi radili ovde? - upitao je on navodeći da je jasno da klanovi sa Balkana i Srbi koji su u njima blisko sarađuju i sa bolivisjkim podzemljem.

On je naveo i da smatra da im je Bolivija izuzetno privlačna jer "sistem pokazuje veliku ranjivost", ali i da je jasno da Srbi imaju dobre konekcije u Boliviji.

- Ne postoji policijski obaveštajni rad koji bi upozorio vlast na ulogu i delovanje stranih državljana u Boliviji. Zemlja je ranjiva, proizvođač je koke i balkanski klanovi lako deluju iz nje - smatra ovaj kriminolog.

Podsetimo, tela Srba Miljana Đekića (38) i Vanje Miloševića, kao i državljana Makedonije Dejanča Lazarevskog (43), pronađena su u crnim plastičnim džakovima u iznajmljenoj kući u Santa Kruzu 13. avgusta. Komšije su izjavile da ih nisu poznavale, ali da su pozvale policiju jer su se iz kuće čuli glasna muzika i jezivi krici, koji su odjednom prestali.

Istražitelji sumnjaju da su žtve bile deo klanova i da su u Boliviji boravili zbog narko-biznisa.