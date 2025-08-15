Slušaj vest

Srpskim državljanima Dolaru N. (39) i njegovoj partnerki Perli S. (40) iz Rume, koji su uhapšeni zbog sumnje da su u sredu opljačklai stan u Budvi, sudija osnovnog suda u Kotoru odredio je pritvor do 30 dana.

Kako se sumnja, po uzoru na čuveni par pljačkaša iz filma, srpski Boni i Klajd, iz stana su ukrali tri hiljade evra, veću količinu zlatnog nakita i satova.

- Sudija za istragu saslušao je okrivljene u prisustvu branioca, te prihvatio predlog osnovnog državnog tužioca i odredio im pritvor. Pritvorski osnov je opasnost od bekstva i ponavljanja krivičnog dela. Oni su upućeni u spuški Istražni zatvor - potvrdio je za Vijesti portarol Osnovnog suda u Kotoru Veljko Bulatović.

Podsećamo, "Vijesti" su juče objavile da je budvanska policija uhapsila nevenčani bračni par koji je upao u stan na prizemlju zgrade kroz prozor na kupatilu dok su vlasnicu bili odsutni. Prethodno su njih dvoje pod lažnim pasošima sa italijanskim imenima iznajmili rent a kar vozilo, što je bio trag koji je policijske inspektore doveo da ih identifikuju, a potom i uhapse.