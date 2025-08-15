Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14 časova na putu Ugrinovci-Batajnica u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil, pri čemu su dve osobe preminule.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, vozač (19) i suvozač (17) u putničkom automobilu podlegli su povredama na licu mesta.

Prema prizoru sa terena, sudar je bio izuzetno snažan, prednji deo putničkog automobila potpuno je smrskan i vozilo se nalazi u kanalu pored puta, dok je kabina kamiona vidno oštećena i zakošena ka automobilu.

Na lice mesta pored policije i Hitne pomoći su stigli i vatrogasci-spasioci kako bi izvukli povređene iz zgužvanog automobila, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Policijske patrole regulišu saobraćaj i vrše uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Istraga je u toku koja će rasvetliti kako je do nezgode uopšte došlo.