Slušaj vest

Državljanin Hrvatske, Marko Skerbec (33), koji je nestao u Boliviji, pripadnik je kavačkog klana!

Podsetimo, da je Hrvat nestao objavljeno je na sajtu nestali.hr, gde se navodi da je Marko Skerbec poslednji put viđen 8. avgusta u Južnoj Americi. Kako pišu hrvatski mediji, nestali Skerbec, rođen u Rijeci, je lice sa poternice, a njegovo ime našlo se na optužnici slovenačkog tužilaštva protiv ćelije kavačkog klana iz Slovenije.

Marko Skerbec Foto: Nestali.hr/mup/

Iako mu je prebivalište u Rijeci, već duže vreme boravi u Boliviji, a nestanak je prijavljen u PU primorsko-goranskoj.

- U slučaju da posedujete informacije o osobi s fotografije, molimo vas da obavestite najbližu policijsku stanicu ili nazovete broj 192 - naveli su u PU primorsko-goranskoj.

Pretpostavlja se da je, s obzirom na to da je nestanak prijavljen u PU primorsko-goranskoj, Skerbec bio u kontaktu s porodicom i da je nestanak prijavljen tek nakon što je prestao da im se javlja, piše Jutarnji list.

Kako piše Jutarnji, u optužnici protiv tzv. kavačkog klana, ime Marka Skerbeca, kao i ime njegove sestre, navedeno je više desetina puta. Optužnica sadrži 24 imena, među kojima su i neki hrvatski državljani.

- Već na petoj stranici optužnice Specijalnog državnog tužiteljstva Republike Slovenije Marko Skerbec naveden je kao jedan od vođa kriminalne grupe koja je na šifriranoj aplikaciji Skaj koristila nadimak Koko - piše Jutarnji list i dodaje da je Koko samo jedan od nadimaka Skerbeca, te da je u vreme podizianja optužnice bio nedostupan slovenačkom pravosuđu.

U istrazi vođenoj 2020. godine, Marko Skerbec i još nekoliko osoba bili su pod tajnim nadzorom policije. Na stotinama stranica optužnice nalaze se snimljeni razgovori u kojima se spominje Marko Skerbec, izveštaji o praćenju, fotografije droge i ruta prevoženja od Španije, Italije, Nemačke do Slovenije i Hrvatske. Takođe su priložene fotografije s iznosima novca zarađenog od ilegalne preprodaje droge.

Ubijeni MIljan Đekić i Dejančo Lazarovski Foto: Screenshot, NTV/RED UNO

Interesantno je da su pre dva dana u Boliviji pronađena tela dvojice Srba i jednog državljanina Severne Makedonije, za koje istražitelji veruju da su ubijeni u ratu narko-kartela. Tela trojice Balkanaca pronađena su u kući u Santa Kruzu, zamotana su bila u džakove, a identifikovana su kao Miljan Đekić (38) iz Niša, Dančo Lazarevski (43) iz Strumice i Vanja Milošević, državljanin Srbije.

O ubijenim Srbima i Makedoncu detaljnije pročitajte OVDE.