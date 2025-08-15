Slušaj vest

Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju okrivljenog N.DŽ. (35) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje i neovlašćeno držanje droge. 

- Okrivljenom se stavlja na teret da je 13. avgusta, u parku u Zemunu polno uznemirio maloletnu oštećenu (16) koja je o ponašanju okrivljenog obavestila policijske službenike, koji su izašli na mesto događaja, utvrdili identitet okrivljenog i tokom intervencije kod njega pronašli dva paketića opojne droge amfetamin - navodi se u saopštenju tužilaštva.

U zakonskom roku okrivljeni je saslušan od strane javnog tužioca kada je izjavio da ne priznaje izvršenje krivičnog dela polno uznemiravanje, a da priznaje izvršenje krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga.

- Imajući u vidu da je okrivljeni već osuđen za krivično delo polno uznemiravanje i da je krivično delo za koje je osnovano sumnjiv izvršio odmah nakon što je izdržao kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, javni tužilac je podneo predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo - navodi se u saopštenju tužilaštva.

