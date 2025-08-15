Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 15.8.2025. godine podnelo sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku iz Pančeva, rođenog 2007. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Zahtevom se maloletniku stavlja na teret da je dana 14.8.2025. godine oko 23.15 časova u Pančevu, u parku kod „Američkih zgrada“, u ul. Braće Jovanovića, pokušao da liši života maloletnog oštećenog iz Pančeva, rođenog 2009. godine, tako što mu je nožem zadao ubod u predelu trbuha usled čega je oštećeni zadobio teške telesne povrede.

Određen pritvor

Više javno tužilaštvo u Pančevu je predložilo Višem sudu u Pančevu da se prema maloletniku odredi pritvor, a nakon što je sud saslušao maloletnika, odredio mu je meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenim i drugim svedocima.