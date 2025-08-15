Slušaj vest

Braća 19 i 17 godina iz beogradskog naselja Ugrinovci stradali su u nezgodi u Zemunskoj ulici.

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14 časova na putu Ugrinovci - Batajnica, u kojoj su život izgubili vozač (19) i suvozač (17) putničkog automobila "opel".

Automobil u kom su se nalazili tinejdžeri totalno je smrskan sa suvozačeve strane i nalazi se gotovo ispod kabine kamiona koja je vidno oštećena. Mladići su ubrzo nakon sudara podlegli povredama, a lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

- Vozio je stariji. Jako su brzo išli. Vozač kamiona je pokušao da ih izbegne, ali nije uspeo. Udarca je toliko bio jak da se čuo kao grom. U pitanju su braća. Bili su mrtvi na mestu. Ovo je velika tragedija- kaže jedan od očevidaca.

Prizor je bio više nego jeziv — krv, srča, delovi vozila po putu... a ispod kamiona plavi automobil.

O strašnom udesu obavešten je i tužilac.

Kurir.rs/Telegraf

