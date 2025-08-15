Slušaj vest

Dva tinejdžera stara 19 i 17 godina poginula su danas oko 14 časova u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se se dogodila na putu Ugrinovci-Batajnica i to kod skretanje za naselje Busije.

Kako Kurir nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada su navodno, tinejdžeri vozeći automobil marke korsa ispravili krvinu i neprilagođenom brzinom pokušali da pretiču kamion koji je bio ispred njih.

- Sumnja se da je do teške nesreće došlo kada su tinejdžeri uleteli u veliku krivinu, ispravili je, navodno, dodali gas i pokušali da pretiču kamion. Međutim, tokom preticanja izgubili su kontrolu i pošto su im u susret naišla kola iz suprotnog pravca pokušali su naglo da skrenu i tako su navodno, isekli kamiondžiju - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Bukvalno su podleteli pod kamion. Od siline udarca oni su završili u kanalu celim prednjim delom, dok je preko njih bio terernjak.

Kako nam objašnjava izvor, tinejdžeri su na licu mesta preminuli.

- Policija, vatrogasci i Hitna pomoć brzo su došli na lice mesta, ali su nažalost lekari samo mogli da konstatuju smrt mladića. Tela mladića zbog uviđaja više od dva sata bila su u vozilu, a kasnije su po nalogu dežurnog tužioca prevezena na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Takođe, vozila su poslata na vanredni tehnički pregled - navodi sagovornik i dodaje da su tokom uviđaja usledile potresne scene.

Majka jednog tinejdžera došla je na lice mesta kako bi videla o čemu se radi i tada je shvatila da se radi o njenom detetu. Pozlilo joj je, nesrećna žena se samo srušila i sanitetom Hitne pomoći je prevezna u lokalni Dom zdravlja.