Slušaj vest

Dva tinejdžera stara 19 i 17 godina poginula su danas oko 14 časova u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se se dogodila na putu Ugrinovci-Batajnica i to kod skretanje za naselje Busije.

Kako Kurir nezvanično saznaje, do nesreće je došlo kada su navodno, tinejdžeri vozeći automobil marke korsa ispravili krvinu i neprilagođenom brzinom pokušali da pretiču kamion koji je bio ispred njih.

- Sumnja se da je do teške nesreće došlo kada su tinejdžeri uleteli u veliku krivinu, ispravili je, navodno, dodali gas i pokušali da pretiču kamion. Međutim, tokom preticanja izgubili su kontrolu i pošto su im u susret naišla kola iz suprotnog pravca pokušali su naglo da skrenu i tako su navodno, isekli kamiondžiju - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Bukvalno su podleteli pod kamion. Od siline udarca oni su završili u kanalu celim prednjim delom, dok je preko njih bio terernjak.

Kako nam objašnjava izvor, tinejdžeri su na licu mesta preminuli.

- Policija, vatrogasci i Hitna pomoć brzo su došli na lice mesta, ali su nažalost lekari samo mogli da konstatuju smrt mladića. Tela mladića zbog uviđaja više od dva sata bila su u vozilu, a kasnije su po nalogu dežurnog tužioca prevezena na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Takođe, vozila su poslata na vanredni tehnički pregled - navodi sagovornik i dodaje da su tokom uviđaja usledile potresne scene.

Majka jednog tinejdžera došla je na lice mesta kako bi videla o čemu se radi i tada je shvatila da se radi o njenom detetu. Pozlilo joj je, nesrećna žena se samo srušila i sanitetom Hitne pomoći je prevezna u lokalni Dom zdravlja.

Istraga povodom saobraćajne nesreće je i dalje u toku,a  vozač je alkotestiran.

Ne propustiteHronikaBRAĆA STAROSTI 17 I 19 GODINA POGINULA U SUDARU! Detalji teške nesreće kod Beograda, očevici opisali scene užasa: Udarac je bio toliko jak, kao GROM! (FOTO)
IMG_20250810_195923.jpg
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA KOD BEOGRADA, DVOJICA TINEJDŽERA POGINULA: Vozač (19) i suvozač (17) podlegli povredama na licu mesta (FOTO)
Screenshot 2025-05-01 115411.jpg
HronikaAUTO UDARIO DETE (7) KOD VLADIČINOG HANA: Čim je skočio sa traktorske prikolice desila se nesreća!
dsc03553itoooo.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD UŽICA, MEĐU POVREĐENIMA I DETE: Auto proklizao i sleteo sa puta, vatrogasci izvlačili putnike iz vozila
Deo magistralnom puta foto s.u..JPG