Slušaj vest

Nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Zemun, u naselju Busije, u ulici Zemunskoj, dogodila saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u saradnji sa policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije izvršio uviđaj lica mesta.

Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, a dao je nalog nadležnim državnim organima da od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta, izuzmu eventualno sačinjeni video zapisi, da se tela preminulih prevezu u zdravstvenu ustanovu radi sačinjavanja obdukcionog nalaza, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju.

Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do saobraćajne nezgode i smrti dva lica - vozača putničkog vozila marke “Opel korsa”, P.U. (19) i suvozača L.U. (17) došlo je kada je vozač navedenog vozila prešao u suprotnu saobraćajnu traku usled čega je došlo do direktnog sudara sa teretnim vozilom marke “TAM” kojim je upravljao Lj.J. (50).

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku u skladu sa zakonom.

Tinejdžeri na licu mesta preminuli

Kako nam objašnjava izvor, tinejdžeri su na licu mesta preminuli.

- Policija, vatrogasci i Hitna pomoć brzo su došli na lice mesta, ali su nažalost lekari samo mogli da konstatuju smrt mladića. Tela mladića zbog uviđaja više od dva sata bila su u vozilu, a kasnije su po nalogu dežurnog tužioca prevezena na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Takođe, vozila su poslata na vanredni tehnički pregled - navodi sagovornik i dodaje da su tokom uviđaja usledile potresne scene.

Majka jednog tinejdžera došla je na lice mesta kako bi videla o čemu se radi i tada je shvatila da se radi o njenom detetu. Pozlilo joj je, nesrećna žena se samo srušila i sanitetom Hitne pomoći je prevezna u lokalni Dom zdravlja. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaBRAĆA ZAVRŠILA U KANALU CELIM PREDNJIM DELOM, PREKO NJIH BIO TERERNJAK Majka stigla na lice mesta da identifikuje telo, srušila se kad je videla prizor (FOTO)
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaBRAĆA STAROSTI 17 I 19 GODINA POGINULA U SUDARU! Detalji teške nesreće kod Beograda, očevici opisali scene užasa: Udarac je bio toliko jak, kao GROM! (FOTO)
IMG_20250810_195923.jpg
HronikaSTRAVIČNA NESREĆA KOD BEOGRADA, DVOJICA TINEJDŽERA POGINULA: Vozač (19) i suvozač (17) podlegli povredama na licu mesta (FOTO)
Screenshot 2025-05-01 115411.jpg
HronikaAUTO UDARIO DETE (7) KOD VLADIČINOG HANA: Čim je skočio sa traktorske prikolice desila se nesreća!
dsc03553itoooo.jpg