Slušaj vest

Nakon što je obavešten da se na teritoriji GO Zemun, u naselju Busije, u ulici Zemunskoj, dogodila saobraćajna nezgoda sa smrtnim ishodom, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je u saradnji sa policijskim službenicima Uprave saobraćajne policije izvršio uviđaj lica mesta.

Nakon izvršenog uviđaja, javni tužilac je sačinio zapisnik, a dao je nalog nadležnim državnim organima da od učesnika događaja uzmu krv i urin kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, da se izvrši vanredni tehnički pregled vozila, mesto događaja fotografiše, izradi skica lica mesta, izuzmu eventualno sačinjeni video zapisi, da se tela preminulih prevezu u zdravstvenu ustanovu radi sačinjavanja obdukcionog nalaza, kao i da se uzmu izjave od svih lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju.

Prema do sada utvrđenom činjeničnom stanju do saobraćajne nezgode i smrti dva lica - vozača putničkog vozila marke “Opel korsa”, P.U. (19) i suvozača L.U. (17) došlo je kada je vozač navedenog vozila prešao u suprotnu saobraćajnu traku usled čega je došlo do direktnog sudara sa teretnim vozilom marke “TAM” kojim je upravljao Lj.J. (50).

Nakon što policijski službenici postupe po svim nalozima, sačine izveštaj i dostave ga tužilaštvu zajedno sa svim pribavljenim materijalnim dokazima, javni tužilac će doneti odluku u skladu sa zakonom.

Tinejdžeri na licu mesta preminuli

Kako nam objašnjava izvor, tinejdžeri su na licu mesta preminuli.

- Policija, vatrogasci i Hitna pomoć brzo su došli na lice mesta, ali su nažalost lekari samo mogli da konstatuju smrt mladića. Tela mladića zbog uviđaja više od dva sata bila su u vozilu, a kasnije su po nalogu dežurnog tužioca prevezena na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je nastupila smrt. Takođe, vozila su poslata na vanredni tehnički pregled - navodi sagovornik i dodaje da su tokom uviđaja usledile potresne scene.

Majka jednog tinejdžera došla je na lice mesta kako bi videla o čemu se radi i tada je shvatila da se radi o njenom detetu. Pozlilo joj je, nesrećna žena se samo srušila i sanitetom Hitne pomoći je prevezna u lokalni Dom zdravlja. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE.