Novosađanka optužena za seksualno zlostavljanje svoje unuke, posle skoro tri godine proglašena je nevinom. Ona se javila redakciji "Crne hronike", emisiju koju na Kurir televiziji vodi Slađana Nedeljković, kako bi obelodanila nepravdu koja joj se dogodla.

Baka (72) nije ni slutila da je 31. avgust 2022. datum kada će poslednji put videti svoju unuku. Naime, kada je unuku vratila njenoj majci, stiže joj optužba da je navodno seksualno zlostavljala dete.

- Nakon tri godine, kada je to prošlo kroz sve sudske institucije, ja sam oslobođena svih optužbi moje unuke. Sve optužbe su otklonjene, ali je problem što je to trajalo tri godine. Pritom, za taj period sam imala zabranu prilaska detetu, a sve to za nešto što nisam uradila - započela je svoju ispovest pred kamerama Kurira.

KAKO JE SVE POČELO

- Sve počinje prvog septembra 2022. a dan pre toga je dete bilo kod nas dve noći, a taj dan kada smo ga vratili majci zbog škole. Ona je nazvala mog sina i rekla da sam ja seksualno zlostavljala njihovu ćerku. Navodno tokom kupanja, ali kako su išla ročišta, to se samo nakupljavalo, te optužbe su bile toliko ružne da nisam mogla ni da ih čitam. Recimo, pisalo je da sam gurala prste u međunožje detetu, pa onda i ono meni, potom je pisalo da sam trčala okolo i vikala koješta, pisalo je da sam je držala za noge dok sam joj glavu držala u WC šolji. Inspektori su mi odmah oduzeli telefon, a šest meseci ga nisu vratili. Meni je pozlilo od toga. Došla su četiri inspektora i tražili nešto u moje dve nekretnine. Potom su mi rekli da moramo da imamo svedoke, pa sam morala da molim komšije da budu prisutne, pritom to su ljudi koje poznajem 72 godine, da mi navodno inspektori ne bi nešto podmetnuli. To je za mene bilo najstrašnije.

GINEKOLOŠKI PREGLED

- Sutra dan je otišla na ginekološki pregled. Rezultati su bili dobri, detetu ništa nije falilo, ja se za to nisam brinula. Išla sam na poligraf, tamo samo što se nisam onesvestila, ja sam mislila da se to dešava samo u filmovima, a na kraju krajeva sam smatrala da majka treba da ide na poligraf, a ne ja. Prošla sam taj poligraf. Pitala sam dete i ono je reklo "bako ja sam zeznula glavnog policajca i onu tetu u Centru za socijalni rad", ja sam je pitala je l' zna šta je uradila, ona je rekla da ne zna. Rekla sam da je baki napravila veliku štetu, a ona je rekla, pa je l' možemo sad kod nje kući da joj se izvinim.

