Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su S. M. (65) iz Obrenovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio pet krivičnih dela teška krađa na teritoriji Kruševca i Jagodine, saopštila je Policijska uprava iz Kruševca.

On se sumnjiči da je, od početka avgusta do hapšenja, provalio u tri stana na području Kruševca i dva na teritoriji Jagodine iz kojih je ukrao novac i nakit.

Prilikom hapšenja, u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni pronađen je deo predmeta koje je, kako se sumnja, ukrao, kao i alat koji je, kako se sumnja, koristio za provale.

Kurir.rs

