Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S. R. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu.

On se sumnjiči da je u noći između 13. i 14. avgusta, na neprijavljenom javnom skupu, sa više lica, na uglu Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra, najpre vređao, a potom i gađao podesnim čvrstim predmetima policijske službenike, od kojih su dvojica zadobila povrede.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu Beogradu.

Policija nastavlja rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u napadu na policijske službenike i narušavala javni red i mir.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI TREĆI DAN TERORIŠU VEĆINU! Ponovo spremni da naprave haos! (FOTO, VIDEO)
IMG-20250815-WA0110.jpg
Politika"NEOZBILJNO, A I GLUPO JER SE NEĆE DOGODITI" Vučić o blokaderima: Sad kažu - tražiće nešto što niko ne može da ispuni, da bi mogli neredima da dođu na vlast
Screenshot 2025-08-15 194624.png
Politika"NAŠA EKONOMIJA RASTE MANJE NEGO ŠTO BI TREBALO" Vučić o protestima u Srbiji: Sve što se priča su trikovi koji su već viđeni u različitim obojenim revolucijama
Screenshot 2025-08-15 193539.png
PolitikaU PROŠLA 2 DANA PALE SU SVE MASKE, OVO JE PROGRAM STUDENATA BLOKADERA: Gola sila, nasilje, divljaštvo, to je ono što nude (FOTO/VIDEO)
blokaderi+.jpg