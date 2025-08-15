Hronika
POGINUO MUŠKARAC U ČAČKU: Teška saobraćajna nesreća, drugi hitno prevezen u Urgentni
Večeras je u Čačku došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je stradala jedna osoba.
Do nesreće je došlo u Vapi, na starom putu Čačak – Kraljevo, a muška osoba je na licu mesta podlegla povredama.
Drugi povređeni muškarac srednje životne dobi dovezen je na Urgentno-prijemno odeljenje stabilnih vitalnih parametara, izjavila je PR Opšte bolnice Čačak dr Marija Stranjanac.
Kako je došlo do saobraćajne nesreće biće poznato nakon uviđaja.
