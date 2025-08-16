U saobraćajnoj nesreći u Perlezu kod Zrenjanina, jedna osoba je poginula, a četiri teško povređene. U sudaru su učestvovala dva putnička vozila koja su se nakon toga zapalila.
STRAVIČNA SAOBRAĆAJKA KOD PERLEZA! Poginula jedna osoba, četvoro teško povređenih: Automobili se sudarili, pa se ZAPALILI
U Policijskoj upravi u Zrenjaninu je potvrđeno da je noćas oko 00.40 došlo do saobraćajne nesreće na putu ka Beogradu u delu između dve raskrsnice kod sela Perlez u kojoj je stradao muškarac, a četvoro sa teškim povredama prevezeno u Urgentni centar.
U sudaru su učestvovala dva putnička vozila koja su se nakon toga zapalila. U spasavanju su učestvovali vatrogasci i služba Hitne pomoći.
Saobraćaj je do je na toj deonici normalizovan tokom jutarnjih sati.
(Kurir.rs/RTS/Preneo: Đ. M.)
