U Policijskoj upravi u Zrenjaninu  je potvrđeno da je noćas oko 00.40 došlo do saobraćajne nesreće na putu ka Beogradu u delu između dve raskrsnice kod sela Perlez u kojoj je stradao muškarac, a četvoro sa teškim povredama prevezeno u Urgentni centar.

U sudaru su učestvovala dva putnička vozila koja su se nakon toga zapalila. U spasavanju su učestvovali vatrogasci i služba Hitne pomoći.

Saobraćaj je do je na toj deonici normalizovan tokom jutarnjih sati.

(Kurir.rs/RTS)

