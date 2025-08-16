Slušaj vest

Na magistralnom putu Zaječar-Knjaževac, kod mesta Grljan, oko pet časova, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba stradala, a više njih je povređeno.

Do nesreće je došlo kada su se direktno sudarila tri putnička vozila. U toku je istraga.

Saobraćaj na ovom delu puta je normalizovan, potvrđeno iz Policijske uprave u Zaječaru.

