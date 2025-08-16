Slušaj vest

Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapsili su Lj. S.(52) zbog sumnje da je počinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

- On se tereti da je psovao, vređao i ometao policijske službenike koji su po nalogu tužilaštva pretresali prostorije koje koristi kako bi obezbedili dokaze za postupak u kojem je osumnjičen A. S. (51) koji je prehodno uhapšen zbog sumnje da je bacio zapaljivu tečnost na kapiju kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu - saopštila je policija.

Kako je navedeno u saopštenju, nakon hapšenja osumnjičenom Lj. S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Despotovcu, uhapsili su pre dva dana A. S. (51) iz Ćuprije, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. On je, kako se sumnja, 12. avgusta, bacio zapaljivu tečnost na kapiju porodične kuće osnovnog javnog tužioca u Paraćinu. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.