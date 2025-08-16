Slušaj vest

Rumunska policija zaplenila je više od 66 kilograma kokaina sakrivenog u kamp-prikolici na teritoriji okruga Sibiu, i uhapsila dva državljana Srbije, saopštila je Direkcija za borbu protiv organizovanog kriminala (DIICOT).

Droga, čija je vrednost na crnom tržištu procenjena na 3,5 miliona evra, predstavlja najveću zaplenu kokaina u Rumuniji ove godine, piše "Njuz.ro" (News.ro).

Muškarac (37) i žena (46), osumnjičeni za međunarodnu trgovinu visokorizičnim drogama, nalazili su se u vozilu koje je, kako se sumnja, bilo namenjeno za transport narkotika u zemlje Zapadne Evrope balkanskom rutom preko Rumunije.

Policija je pronašla ukupno 264 paketa sa kokainom skrivenih ispod okvira kreveta u kamperu, navodi DIICOT.

Osim droge, zaplenjeni su i novac u iznosu od 3.500 evra, 200 dolara i četiri mobilna telefona.

Vozilo je bilo na putu ka bugarsko-rumunskoj granici, preko graničnog prelaza Đurđuo.