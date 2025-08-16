Policija u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv muškarca (58) iz okoline Svrljiga koji se sumnjiči da je nožem usmrtio psa o kojem se starala četrdesetdevetogodišnja žena, a potom ga bacio u javni bazen.
Jezivo
HOROR SCENA U SVRLJIGU! Muškarac nožem ubio psa, pa ga bacio u bazen
Slušaj vest
Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, prijava će biti podneta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
Reaguj
Komentariši