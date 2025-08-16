Slušaj vest

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Nišu, prijava će biti podneta zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

