Slušaj vest

Muškarac Raško Joksić nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Čačka.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u večernjim časovima u mestu Vapi, na starom magistralnom putu Čačak-Kraljevo. Za sada nisu poznati detalji stravične nesreće, ali se zna da je Joksić sedeo na suvozačevom mestu automobila marke "mercedes", a od zadobijenih povreda je preminuo na licu mesta. Dok je muškarac koji je upravljao "mercedesom" tom prilikom zadobio povrede i sanitetom Hitne pomoći prevezen je u čačansku Opštu bolnicu.

Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće sa smrtnim ishodom, ali se sumnja da je nesreći prethodila nepilagođena brzina i da je vozač izgubio kontrolu nad vozilom i prevrnuo se na krov.

Na društvenim mrežama porodica, prijatelji i meštani Ježevice, čiji je bio član u Mesnoj zajednici opraštaju se od Joksića za koga tvrde da je bio prava ljudina i čovek od poverenja.

"Zbogom naša najveća podrško, bićeš uvek sa nama u našim srcima i pričama", "Počivaj u miru prijatelju! Pamtićemo sve što si uradio za nas, tuga za tobom biće večna", "Ljudino, hvala ti za sve. Neka ti je laka ova naša čačanska zemlja", "Idi kod svog Mićka i čuvaj ga", "Zauvek čuvamo sećanje na tebe, putuj spokojan" - samo su neki od komentara koji se mogu pročitati na mrežama.

Raško Joksić Foto: Printskrin