Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su M. V. (26) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela polno uznemiravanje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da je prošle noći na ulici neprimereno dodirivao devetnaestogodišnju devojku, kao i da je ometao policijskog službenika prilikom postupanja i pretio mu, navodi se u saopštenju Policijske uprave Kruševac.

M. V. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Kurir.rs

