Telo mladića pronađeno je juče u Studentskom domu na Novom Beogradu, a potresan prizor zatekao je cimer.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, zatečeno je telo D. B. (27), državljanin jedne afričke države.

Cimer je, prema nezvaničnim saznanjima, rekao da se D. B. žalio da je bio bolestan i da se osećao loše.

Prema prvim informacijama, nema naznaka da je u pitanju nasilna smrt.

Telo je prevezeno na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

O svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo.

Kurir.rs/Telegraf

