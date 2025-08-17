Do sudara je došlo u popodnevnim časovima, a na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta
Udes
AUTOMOBIL SMRSKAN! Saobraćajna nesreća na putu Čurug - Bačko Gradište (FOTO)
Danas je došlo do saobraćajne nesreće na putu Čurug - Bačko Gradište.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs" na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a dodaje se da nema teže povređenih učesnika.
Trenutno nije poznato kako je došlo do udesa, dok je na licu mesta bila i ekipa Hitne pomoći.
Kurir.rs
