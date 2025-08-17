Slušaj vest

Danas je došlo do saobraćajne nesreće na putu Čurug - Bačko Gradište. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs" na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta, a dodaje se da nema teže povređenih učesnika. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do udesa, dok je na licu mesta bila i ekipa Hitne pomoći. 

Kurir.rs

